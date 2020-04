La llegada de Kluiverth Aguilar al Manchester City ha significado una importante inyección económica para las arcas de Alianza Lima, equipo que se verá beneficiado por el fichaje que asciende a 2.800.000 dólares. Sin embargo, la historia pudo ser diferente e involucra a otro club de la capital, Sporting Cristal.

Resulta que el lateral derecho llegó al cuadro ‘íntimo’ en el 2019, cuando ya venía destacando en la selección peruana que jugaba el Campeonato Sudamericano sub-17. En ese entonces, Aguilar pertenecía a las filas de Sporting Cristal y fue gracias al trabajo de seguimiento de Jaime Duarte que Alianza Lima fue con todo por el joven futbolista.

Fue en este momento en que el entonces director técnico ‘rimense’, Claudio Vivas, puso el grito en el cielo y acusó a la institución ‘blanquiazul’ de jugar sucio, por negociar con un jugador mientras se encontraba participando en un torneo internacional.

“No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para formar promesas. Lo que está haciendo Alianza Lima no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o no tienen contrato", dijo en ese momento el estratega argentino.

“Hay dos jugadores que están ahora en el Sudamericano sub-17 que pertenecen a Sporting Cristal; sin embargo, nos enteramos que ya firmaron por Alianza Lima. Son dos jugadores que a mí me interesa que formen parte de nuestro plantel”, agregó.

Los jugadores a los que hacía referencia Vivas son Kluiverth Aguilar y José Racchumick. El primero de estos dos hace noticia hoy luego de su fichaje al poderoso club inglés.