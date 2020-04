Jefferson Farfán y Paolo Guerrero realizaron su segunda transmisión este viernes vía Instagram para conectarse con sus seguidores. En medio de esta cuarentena por el coronavirus, los jugadores de la selección peruana contaron divertidas anécdotas de sus inicios en las categorías inferiores de Alianza Lima, sus mejores goles, los ídolos de clubes peruanos, entre otros temas.

Esta vez, ‘La Foquita’ se convirtió en periodista y preparó una larga lista de preguntas para su ‘compadre’. En la transmisión, que tuvo a más de 50 mil seguidores conectados, el atacante del Lokomotiv Moscú inició la entrevista con la siguiente interrogante.

“Paolo, ¿cuál fue el jugador que te inspiró siempre en el fútbol? El que tú hayas dicho ‘quiero llegar a ser como él'”, preguntó Farfán. Guerrero se quedó pensando unos segundos y sorprendió con su respuesta. “Ronaldo, el ‘Fenómeno’”, confesó el ‘9’ del Inter de Porto Alegre.

“Mi papá desde chiquito siempre me hacía ver muchos videos de fútbol y cuando estaba con él, que era por la tarde y me acompañaba a entrenar, me iba con él a su casa y me hacía ver varios videos de él”, contó.

El brasileño Ronaldo es considerado por muchos como el mejor centrodelantero de la historia del fútbol. El ‘Fenómeno’ se formó en el Cruzeiro de su país y luego paseó su fútbol en Europa en clubes como PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milan, Real Madrid y AC MIlan, hasta su retorno al Corinthians donde destacó por su velocidad, dribling y definición.

A nivel de selección, Ronaldo fue una de las estrellas de la ‘canarinha’. Ganó dos copas del Mundo (1994 y 2002), dos Copas América (1997 y 1999) y es el segundo máximo goleador en la historia de los mundiales y de su selección.