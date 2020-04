¡Falta poco!: Jefferson Farfán reveló cuándo se retirará del fútbol profesional [VIDEO]

Jefferson Farfán ha paseado su fútbol por varios sectores del mundo, obteniendo muchos títulos que lo han colocado entre los futbolistas peruanos más exitosos en el exterior.

El pasado viernes, el atacante del Lokomotiv Moscú volvió a protagonizar un divertido ‘en vivo’ junto a su ‘compadre’ Paolo Guerrero vía Instagram, donde revelaron distintas anécdotas y preferencias futbolísticas.

PUEDES VER: Alianza Lima vendió a Kluiverth Aguilar al poderoso Manchester City

Sin embargo, fue Jefferson Farfán quien sorprendió a sus seguidores al confesar cuándo será el día que se retirará del fútbol profesional.

“¿Hasta los cuántos años quieres jugar al fútbol?”, consultó Paolo Guerrero al delantero del Lokomotiv Moscú. “Hasta que el cuerpo me dé, hasta que el cuerpo me resista. Entre tres y cuatro años por ahí”, respondió el ex Schalke 04.

PUEDES VER: Paolo Guerrero responde quién debe ser su sustituto en la selección peruana

Farfán negó toda posibilidad de vestir la camiseta de Sporting Cristal

Paolo Guerrero le preguntó a Farfán si jugaría en Sporting Cristal. El ’10′ de la ‘blanquirroja’ reveló que nunca iría a tienda rimense, pero que la ocasión sería perfecta para Waldir Sáenz.

"Si Cristal te dice: te vamos a dar la cervecería Backus. ¿Vas o no?”, cuestionó Guerrero. Farfán no se quedó atrás y respondió: “Si es cervecería tendría que ir Waldir Sáenz, va hasta de director”.