Durante una transmisión en vivo por Instagram, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero intercambiaron más de una anécdota, risas y una que otra declaración sobre su carrera futbolística y sobre lo que les depara el futuro.

Hablando sobre la posibilidad del retiro, Farfán confesó que le gustaría volver a vestir la camiseta de ‘Muni’ y retirarse en Alianza Lima. Ante esa declaración, Paolo Guerrero preguntó "¿y si la 'U' te pone una estatua para que vayas a jugar? ¿y si Cristal te hace dueño de la cervecería? a lo cual, Farfán respondió “No iría a Cristal, ni tampoco a la 'U', aunque me ofrezcan una estatua. Yo me quedo en Alianza, a Alianza Lima no lo cambio por nada. La oportunidad que ellos me dieron para poder salir al extranjero me marcó, estoy por siempre agradecidos con ellos.”

Profundizando más sobre el tema, Paolo Guerrero le dio una recomendación a la ‘Foca’: "Nunca juegues contra el club de tus amores. ¡Qué sensación más horrible!. En alusión a la experiencia que tuvo el delantero al enfrentarse a Alianza Lima por Copa Libertadores con su actual club, el Inter de Porto Alegre en abril del 2019.

Farfán añadió que le sucedió algo similar con el Lokomotiv de Moscu: “Jugamos contra el Schalke en Alemania por Champions League, volver al estadio donde jugué 7 años, donde la afición te quiere y tú tienes un bonito recuerdo... pucha... me temblaban las piernas”, comentó el 10 de la selección peruana, haciendo referencia a ese partido jugado en diciembre del 2018.

Durante su estancia en Alemania, Farfán jugó un total de 228 partidos, anotando 53 goles y dando 69 asistencias.