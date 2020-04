Leyenda de la Copa Libertadores reveló su secreto para tapar penales usando las matemáticas

Ser el jugador con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, además de haberla ganado en dos ocasiones, son créditos más que suficientes para hacer a alguien merecedor al título de leyenda del fútbol latinoamericano. Ever Hugo Almeida, exarquero del Olimpia y la selección paraguaya, es considerado como una, por lo que cualquier consejo sobre el juego proveniente de él es algo que debe tomarse con mucha atención.

En esta oportunidad, el mítico exgolero compartió por medio de una videoconferencia su fórmula secreta para atajar penales. Como parte de su participación en el foro “Una vida desde el arco”, organizado por la Asociación Uruguaya de Entrenadores (AUDEF), el también director técnico reveló que se basó en sus cálculos para elaborar una compleja fórmula que le ayudara a tener más éxito al momento de atajar un penal.

"Utilicé las matemáticas. Un día me puse a pensar qué podía hacer diferente para atajar penaltis y entonces vi que de diez que se cobran, uno es errado, lo tiran afuera o pega en el palo”, señaló. Con esa base, ideó un método para poder elevar las chances de evitar el gol.

“Después se me ocurrió dividir el arco en cinco partes: la zona de arriba, las de abajo y el medio a la derecha y a la izquierda. Ese número cinco lo dividí entre noventa. Y me dio algo así como dieciocho, a lo que le sumé el porcentaje a favor”, continuó explicando.

No obstante, poco a poco fue agregando factores como si el pateador era diestro o zurdo, cuál era el marcador del partido, si se enfrentaba a un equipo chico o grande. Fueron muchas las posibilidades de atajar así y con alegría aún recuerda “la cara de sorpresa del que pateaba” al ver que él había alcanzado a corregir la trayectoria opuesta a su último balanceo.

Al final, Almeida reconoció que su método le funcionó a él, pero que no siempre podría ser el caso. “Esa era mi manera, con la que me fue realmente muy bien, pero nadie tiene la verdad en esto. Yo tuve mi verdad, me salió bien y otros tienen la suya y les sale bien”, sentenció.

Con información de EFE