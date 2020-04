Toñito Gonzáles confesó que estuvo en la mira de Alianza, pero Reynoso impidió su partida

Antonio Gonzáles vistió la camiseta de Universitario de Deportes desde la temporada 2006 hasta el 2015 de forma ininterrumpida. Con 33 años, el popular “Toñito” todavía piensa en seguir en los terrenos de juego y en una entrevista concedida con LÍBERO habló sobre el cuadro ‘merengue’ y la vez que pudo llegar a Alianza Lima.

“Me encuentro dedicado a la familia y más en estos tiempos de pandemia. Habían posibilidades para jugar en segunda (Chavelines) y ahora con la noticia de que la Liga 2 se suspendería, hay que ver cómo queda todo”, sostuvo en primera instancia Toñito Gonzáles al periodista Gustavo Peralta para LÍBERO.

Al ser consultado sobre su partida de Universitario, Toñito manifestó: “Triste al inicio, muy complicado y luego asimilando que ya no estaba más en Universitario. Yo me brindé al máximo por el club siempre, fue la institución que desde los siete años me dio todo y no me arrepiento de nada”.

“Tuve la oportunidad de irme al Aurich, también a México, a Cerro Porteño, pero sabía de la crisis en la que estaba la 'U' en aquel momento. Con siete meses de deuda podía haberme ido a cualquier lado, pero me quedé y no me arrepiento de eso", añadió el centrocampista nacional.

Sin embargo, Antonio Gonzáles contó la vez que pudo llegar a Alianza Lima, clásico rival del conjunto ‘crema’, y que Juan Reynoso le negó esa posibilidad.

“Hablé por teléfono con un directivo de Alianza cuando yo estaba en la casa de ‘Coco’ Saavedra que me hizo el contacto. No es bueno decir el nombre del directivo, pero me ofrecieron el doble de lo que ganaba en la 'U' y dos años de contrato", subrayó el excrema.

"La propuesta llegó, pero no sé cómo Juan Reynoso se entera y con Miranda me agarran los dos en la concentración y me dice: ‘Oe, huev..., ¿con quién has hablado?', y me pide que le diga las cosas claras y me volvió a decir: ‘¿Te vas a ir a la vereda del frente?, anda a tu cuarto y voy a llamar a Jaime León’. Luego, yo no lo busqué pero la 'U' me mejoró el contrato por presión de Reynoso”, acotó Gonzáles.