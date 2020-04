WWE: AJ Styles se siente culpable de los despidos de Luke Gallows y Karl Anderson [VIDEO]

El miércoles pasado fue uno de los peores días para la lucha libre debido a que la WWE decidió despedir a más de una docena de sus trabajadores, entre los cuales se encontraban superestrellas, productores, guionistas, árbitros y otros empleados. Luke Gallows y Karl Anderson fueron algunos de ellos y AJ Styles se pronunció al respecto.

Estos tres luchadores se conocen desde hace varios años y son amigos afuera de los cuadriláteros. Juntos conquistaron New Japan Pro-Wrestling (NJPW) y conformaron la famosa facción llamada Bullet Club, que en la WWE se llama diferente. The O.C. El ‘Phenomenal’ no pudo ocultar su tristeza por lo sucedido y afirmó que se siente culpable por sus ceses.

AJ Styles realizó una transmisión en directo desde su canal de Mixer, el cual es seguido por una gran cantidad de usuarios. En su espacio aparentemente libre soltó varias frases al respecto de lo que está pasando en el mundo del wrestling y sobre sus colegas que se quedaron sin trabajo.

“Sus despidos me dolieron mucho. La única forma que tengo de explicarlo es diciendo que estos chicos eran como mi familia, y no fui capaz de cuidar de mis propios hermanos. Así es como me siento al respecto. Soy el más mayor, se supone que debía cuidar de ellos y no lo hice. Me siento responsable, de alguna forma, de su despido. Es devastador. Hay un montón de grandes talentos despedidos. Este tipo de cosas se esperan con todo lo que está pasando”, sostuvo.

Here's AJ Styles thoughts on the #WWE releases from yesterday 😭 pic.twitter.com/bdf4yMUwf5 — ChanMan 🕗 (@ChandranTheMan) April 17, 2020

“Cuando Gallows y Anderson fueron despedidos, me sentí solo. Esos chicos estaban conmigo en todo momento, y nunca me he sentido más solo. Si ellos van a AEW o NJPW, espero que arrasen. Les voy a echar mucho de menos, de verdad. Estos próximos años van a ser diferentes”, añadió Styles.

El excampeón mundial de la WWE reveló tanto que él como sus demás compañeros no vieron venir esta situación. “Estoy tan sorprendido como ustedes con algunos de los chicos que fueron despedidos. Tengo mi propia opinión respecto a algunas cosas que se podrían haber hecho de una forma diferente. No soy el presidente de la empresa, no soy yo quien toma esas decisiones. Cuando las grandes compañías dejan de ganar dinero, no es la persona con el cargo más alto la que cobra menos, son todos los demás. Lo único que sé es que he perdido a muchos buenos amigos”, lamentó.