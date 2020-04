El temor que atraviesa Luis Tejada: “Mucha gente se quedará desempleada en Panamá”

El momento de tranquilidad que vivía mientras lucía la camiseta de Universitario y Juan Aurich parece estar alejado de Luis Tejada, quien reveló la intranquilidad que atraviesa en Panamá debido al coronavirus.

“Lo que más me preocupa es que mucha gente está sin trabajo. Mucha gente quedará desempleada en el fútbol panameño. Los clubes no quieren pagar. Me tiene preocupado eso con algunos jugadores”, sostuvo el delantero de 38 años.

Con poco menos de una temporada en Panamá, Luis Tejada —exjugador de Universitario— reveló el temor que tiene debido a la expansión de la pandemia, por la salud de sus familiares, y las consecuencias que dejará el coronavirus alrededor del mundo.

Luis Tejada expresa el temor de desempleo en el fútbol de Panamá.

“Lo único que te queda es cuidar a la familia y pedirle mucho a Dios. Estamos pasando una situación muy dura con la COVID-19. Esto del coronavirus es una cosa nunca antes vista. Tenemos mucho miedo, pero toca seguir luchando”, sostuvo el ‘Pana’ al diario El Siglo.

Además, Luis Tejada contó los cambios que se habían formulado desde su llegada a CD Universitario de la Liga Panameña. “Se había armado una nueva liga. Habíamos venido varios de afuera. La liga estaba competitiva. Todo se ha mermado. Dios nos está dando alguna enseñanza para el futuro. Gracias a Dios está la Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA)” finalizó.