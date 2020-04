Italia fue el segundo país más golpeado por el coronavirus. El país transalpino aún no sale del golpe anímico tras las miles de víctimas. La cuarentena ha paralizado todo tipo de actividades, y el mundo del deporte no ha sido ajeno. A Paloma Schmidt, velerista peruana clasificada a Tokio 2020, la pandemia la sorprendió en suelo italiano, país donde se había instalado como parte de su base de entrenamiento para en los siguientes meses participar en competencias antes del sueño olímpico. Si bien los torneos que tenía programados han sido cancelados, ella no detiene su entrenamiento.

“Estoy en Diano Marina (región de Liguria), la ciudad donde estoy no tiene muchos casos. Es una ciudad pequeña de 6.000 habitantes, y estamos bastante lejos de las regiones afectadas, como Lombardía o Milán, que tienen muchísimos casos. Igual estamos acatando todas las medidas de seguridad, saliendo exclusivamente para hacer las compras de comida”, relata Paloma, quien tiene que salir muy temprano para hacer las compras. La velerista también cuenta cómo todo cambió en unos días.

“Yo había venido de Europa el día 2 de febrero para hacer desde aquí la pretemporada. Partía de Italia a los distintos campeonatos que tenía hasta mayo. Fui a Australia para el campeonato mundial en febrero, y cuando volví empezaron los casos (de infección). Una semana después de volver es que Italia entra en cuarentena, nosotros adelantamos nuestro viaje a España para el Trofeo Princesa Sofía. Partimos un 11 de marzo a Barcelona, llegamos un jueves temprano y a las 12 de ese mismo día se canceló el campeonato. A los días, España entró en alerta, vimos que tampoco nos podíamos quedar en España, y decidí regresar a Italia porque ya no había nada que hacer ahí, ya que estábamos encerrados en un hotel sin poder salir”, indica Paloma, que también cree que el aplazamiento era lo correcto ante la expansión del coronavirus.

“Estoy de acuerdo con la postergación de los Juegos Olímpicos. Lamentablemente es un decisión que sí nos ha afectado psicológicamente porque uno esperaba este año a darlo todo. Empezaba justo la preparación final, los campeonatos que se venían eran de preparación para saber qué se tenía que ir trabajando. En la parte física también hubo muchos ajustes y era una etapa intensa, también mentalmente. Ahora hay que reprogramarse tanto mentalmente como en el calendario para llegar al tope en 15 meses, cuando se celebren los Juegos. Ha cambiado mi rutina de entrenamiento, ya no voy al agua. En casa tengo un rodillo para la bicicleta, engancho la rueda trasera y entreno la parte aeróbica y anaeróbica en el rodillo. La bicicleta la usaba muchísimo para entrenar afuera, también tengo algunos implementos básicos de gimnasio, barras, mancuerdas, con eso hago el trabajo de fuerza. Hago entrenamiento de lunes a sábado, algunos a doble turno”.

A Paloma se le cancelaron tres campeonatos importantes y dos bases de entrenamiento. En mayo iba a estar en Grecia, pero se ha postergado para octubre, y ahora también analiza otra competencia en Alemania en setiembre, en la que no tenía pensado participar. Todo cambia con el tiempo y espera volver a navegar entre junio y julio. Mientras tanto sigue preparándose, pensando en volver a competir.

Sabía que…

Marcas. Para Paloma, en Tokio 2020 se romperán varias marcas. “Se van a batir muchísimos récords, ya que la gente que está clasificada va a tener más tiempo para prepararse”.

Sigue. El apoyo económico del IPD para los deportistas clasificados a Tokio se mantiene vigente.