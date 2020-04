A ocho años de quitarse la camiseta de Sporting Cristal, el portero Erick Delgado recordó las circunstancias en las que dejó el club rimense, revelando una historia desconocida que influyó en su partida.

“Las formas que tuvieron conmigo no fueron las más correctas. Yo considero que nunca tuve ningún problema. Además, pasaron un par de cosas en el 2012 que no se enteró mucha gente, pasó que quisieron sacar a jugadores jóvenes que no jugaban en primera y que no querían pagarles completo. Ahí fue la primera rencilla”, expresó a Gol Perú.

Además, Erick Delgado confesó que su continuidad en Cristal pudo cambiar si el entrenador Roberto Mosquera intervenía. Sin embargo, según su apreciación no sucedió por tratarse de su primer periodo dirigiendo el equipo celeste.

“No es mal interpretación de mis palabras. Si Mosquera en ese momento hubiera matado por mí, yo hubiera sido el arquero en el 2013. Yo creo que Roberto, debido a que era su primer año en Cristal, dijo: ‘Si ustedes quieren traer a alguien nuevo para reforzar el arco, yo no me pondré mi cargo a disposición’. Es mi apreciación, no sé si será verdad”, enfatizó el ‘Loco’.

El portero del Cantolao cuestionó las razones detrás de la decisión de Roberto Mosquera. “Yo pienso que por rendimiento no era. Si haces una hoja de vida, tú [no] te das cuenta que después de 10 años, cuando estás a punto de salir campeón, [que] quieres cambiar al arquero que es parte de tu columna vertebral”.

Sin embargo, Erick Delgado no involucra sus molestias con la institución de la que se declaró hincha acérrimo, pues mantiene su deseo de terminar su carrera en La Florida. “Me gustaría retirarme en Sporting Cristal porque yo he hecho y sigo tratando de hacer una carrera correcta y donde siempre esté compitiendo”, sentenció.