Sergio Peña agradece a Jefferson Farfán: “La ‘Foquita’ nos abrió las puertas de Holanda”

En medio de la cuarentena, los futbolistas realizan transmisiones para contar anécdotas, historias con algunos compañeros y el porqué decidieron fichar por tal o cual equipo. En este caso, Sergio Peña habló con el diario Depor y reveló que gracias a Jefferson Farfán, Holanda ve con “otros ojos” a los jugadores peruanos.

La ‘Foquita’ pasó de Alianza Lima al PSV Eindhoven en 2004, donde alcanzó el tetracampeonato. Desde entonces llegaron Reimond Manco, Renato Tapia y Miguel Araujo, quienes vienen dejando en alto el nombre del Perú en tierras europeas.

“La liga de Holanda, desde que Jefferson Farfán estuvo aquí, nos ve con otros ojos. Renato (Tapia) también logró títulos y estuvo Reimond (Manco) también. La ‘Foquita’ nos abrió las puertas a muchos. Nos dejó la valla alta, pero no tengo dudas que los equipos de acá no tendrían dudas en sumar deportistas peruanos”, declaró el volante de la selección nacional.

Sergio Peña también contó las razones que lo llevaron a fichar por el Emmen FC. "Acepté la propuesta porque me iba a enfrentar a equipos como Ajax y PSV, que juegan muy bien. Quería experimentar lo que es jugar en un lugar que se habla otro idioma. Estoy conociendo cosas nuevas y estoy bastante contento aquí. Nunca me costó adaptarme. Desde que llegué, siempre me trataron de la mejor manera”.

El volante peruano lleva anotados cuatro goles desde que llegó al Emmen FC y comparte vestuarios con Miguel Araujo. Renato Tapia también está en Holanda, precisamente en el Feyenoord.