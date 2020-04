Exmundialista uruguayo: “Pablo Bengoechea tiene más carisma para dirigir que Forlán”

La salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima se produjo no solo debido a una seguidilla de malos resultados en el torneo local y la Copa Libertadores, sino, sobre todo, a un desgaste de su relación con el plantel. Los constantes casos de indisciplina y el enfrentamiento con algunos referentes terminaron por precipitar su alejamiento de una forma no deseada.

Pero aunque en La Victoria su ciclo ya haya terminado, en otros equipos su trabajo aún resulta atractivo. Por ejemplo, para Facundo Magallanes, exjugador de Peñarol, el ‘Profe’ resultaría el técnico ideal para el equipo ‘Mirasol’, tanto por su trayectoria como por su personalidad.

“Bengoechea tendría que estar. Pablo es un ídolo, ¿cómo no va a estar? Ahora mismo, debería ser el entrenador de Peñarol porque, lamentablemente, Diego Forlán es un gran jugador, pero no tiene el carisma de Pablo para dirigir", señaló el exfutbolista en entrevista con radio Sport 890.

Para Magallanes, ‘Cachavacha’ no termina de convencer con su proceso, algo que deberá corregir tras la paralización del fútbol. “La verdad, Peñarol ahora mismo no está andando bien, no sé cómo va a terminar la historia. Este corte le vino bien. Pintaba mal la cosa y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice”, sostuvo.

Pablo Bengoechea ya tuvo la oportunidad de dirigir a Peñarol entre los años 2015 y 2016. En el banquillo del ‘Manya’, ganó un Torneo Apertura y un Torneo Clausura. Como jugador su palmarés es más nutrido, pues acumula siete títulos nacionales de la liga uruguaya.