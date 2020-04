La confesión de Irven Ávila: “Bengoechea, Comizzo y Vivas me querían"

A mediados del 2019, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal estaban en la búsqueda de un delantero para reforzar la plantilla con miras al Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. El club blanquiazul sufrió la salida del uruguayo Mauricio Affonso a Sudáfrica, la ‘U’ del argentino Germán Denis, que se fue a Italia y el cuadro rimense tenía la baja de su goleador Emanuel Herrera por lesión.

Los técnicos Pablo Bengoechea, Ángel Comizzo y Claudio Vivas habían puesto en carpeta varios nombres en carpeta y uno de ellos era el de Irven Ávila. El ‘Cholito’ había concluido su préstamo de un año en Monarcas Morelia y volvió a Lobos BUAP con el que firmó un contrato de tres años en 2018. Sin embargo, el club descendió, desapareció y fue vendido a Juárez FC, por lo que el futbolista de 29 años había quedado en una incertidumbre por su futuro.

“Lobos BUAP desaparece y muchos de los jugadores comprados por el club, incluido Alejandro Duarte, nos quedamos en el aire sin saber qué hacer. Envié cartas notariales a la Federación Mexicana, al club y a Juárez para que aclaren mi situación y ver dónde quedaba, a qué equipo pertenecía o si era jugador libre. Di un tiempo determinado para que me puedan responder y nunca lo hicieron”, explicó Ávila a La República.

Durante ese tiempo, Irven Ávila había llegado a un acuerdo de palabra con Jader Rizqallah, principal inversor de Melgar, pero no había firmado un documento porque aún no se aclaraba su situación en México. En ese momento también aparecieron Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

“Las tres ofertas fueron reales. Hablé con los entrenadores de los tres equipos (Pablo Bengoechea, Ángel Comizzo y Claudio Vivas). Me dijeron las cosas claras y que querían contar conmigo. Pero cuando hablo con la directiva de estos equipos, sentí que manoseaban mucho el tema. Sentí que los entrenadores me querían y los directivos decían ‘mejor voy a traer a otro delantero’ o ‘no te puedo pagar esto’. Incluso en algunos de estos casos, hablé con uno de los equipos y les digo ‘dime cuanto hay y te digo si voy o no voy’”, comentó.

De las tres ofertas, tuvo más acercamiento con Sporting Cristal, su casa durante cinco años, donde ganó dos títulos nacionales y un subcampeonato. El técnico Claudio Vivas lo quería pero sucedió algo en las negociaciones y no pudo cumplir el objetivo volver a La Florida.

“Yo siento un cariño por Cristal por los años que estuve, pero sentí que en ese momento jugaban conmigo, incluso sabiendo que Vivas me quería. Claudio me dijo: ‘Irven yo quiero que tú vengas, yo no quiero a otro jugador, solo he pedido que te traigan a ti’. Pero la directiva, prefirió traer a un canterano que ellos tenían prestado en el extranjero (Christopher Olivares). Llamé al profesor, le agradecí por querer contar conmigo, pero que con la directiva no llegué a cerrar nada”.

Al no llegar a un acuerdo con Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Ávila decidió fichar por Melgar de Arequipa. “Nuevamente me contactó Jader, ya había hablado con él y me dijo ‘Cholo’ yo tengo esto, así es Melgar, la ciudad es linda, tenemos un grupo grande y vamos a pelear cosas importantes’. Y acepté. No me arrepiento, me siento feliz, cómodo y muy agradecido con Jader y Gustavo Vivanco quienes hicieron que todo esto sea posible”, concluyó.

Finalmente, Alianza Lima oficializó a los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez, Universitario no logró suplir la ausencia de Germán Denis y el canterano Anthony Osorio tomó su lugar, mientras que Sporting Cristal trajo a Christopher Olivares, quien estaba cedido en el Vitoria Guimaraes de Portugal.