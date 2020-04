Vio frustrada su ilusión antes de poder participar siquiera. El lanzador de dardos Gary Anderson, bicampeón del mundo en 2015 y 2016, se quedó con las ganas de competir en un campeonato virtual organizado por la Liga Profesional de Dardos (PDC) debido a la mala calidad de su conexión inalámbrica a internet.

El escocés le confesó al diario The Sun que tenía pensado tomar parte en la competencia, pero que lamentablemente su wifi no tenía la estabilidad adecuada. “Estaba interesado, pero cuando hicimos pruebas con mi wifi vimos que no era lo suficientemente estable”, expresó.

"No me sorprende. Tengo ya problemas para pagar mis facturas por internet, es muy frustrante. Quería participar en esto. Hubiera sido algo diferente probar y ganar”, siguió laméntandose.

Sin embargo, Barry Hearn, presidente de la PDC, declaró para Talksport Radio que la liga buscaría la manera de apoyar a Anderson. “Hay cosas que se pueden hacer, técnicamente”, sostuvo, además de contar otros casos notables de jugadores con problemas para participar.

Por ejemplo, detalló que el holandés Michael Van Gerwen, actual número uno del mundo, “tiene su casa en pleno caos” pues acaba de convertirse en padre. Similar es la situación a la del norirlandés Gary Gurney, quien se abstuvo de competir por cuestiones de espacio.

“Muchos de los mejores jugadores tienen una habitación especialmente dedicada para lanzar dardos, con una buena iluminación (...) Mi diana está en la puerta de mi habitación. Me sitúo en el pasillo, en lo alto de la escalera, pongo un pie en el baño y otro en el pasillo. Así que si alguien quiere ir al baño no puedo lanzar”, explicó Gurney, uno de los mejores jugadores del circuito.

Con información de AFP