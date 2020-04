La irregularidad le ha quitado la tranquilidad al Barcelona. En los últimos meses, el club español ha sido sacudido por escándalos dirigenciales y por vaivenes en lo deportivo, razones suficientes para que en medio de la pandemia por el coronavirus se hable de la posible salida del técnico Quique Setién.

El entrenador ‘blaugrana’ asumió el cargo en enero de este año, pero no ha logrado conectarse con el equipo y ha sufrido algunos traspiés —como la derrota en el clásico ante Real Madrid por la Liga Santander— que lo pusieron en el ojo de la tormenta.

Bajo ese contexto nació el rumor de que Xavi Hernández, quien hace unos días dijo “sentirse capacitado” para dirigir al club ‘azulgrana’, podría volver. Declaración que ilusionó a los hinchas, pues sería el regreso de un hijo pródigo a casa, tal como ocurrió con Pep Guardiola.

Consultado sobre esta posibilidad, Setién dejó en claro su posición. Al estratega parece no molestarle irse del Barcelona. “Ojalá que venga y que lo haga muy bien. A Xavi y a todos los grandes futbolistas les he admirado. Ha sido un futbolista enorme y además tiene perfectamente grabado cómo es el funcionamiento de este club, la forma de jugar, el estilo y la filosofía que tiene”, señaló.

“Si me tengo que ir para que venga él, no pasa nada. Ya sabemos cómo funciona este mundo de los entrenadores y de los clubes. Es normal que quiera venir y entrenar a su equipo. Es verdad que la diferencia entre jugar y entrenar a un equipo de estos es grandísima. Es totalmente diferente y esa experiencia la hemos pasado todos”, agregó.

Neymar y los rumores que lo sitúan en Barcelona

Setién también habló sobre el posible regreso de Neymar al cuadro azulgrana. “Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible. Messi nunca me ha hecho ninguna referencia sobre traer a Neymar y no creo que lo haga".