Rubert Quijada reveló que Bengoechea no lo conocía y no lo pidió para Alianza Lima

Rubert Quijada llegó a Alianza Lima proveniente de Caracas FC, donde fue elegido como el mejor jugador de la liga de Venezuela. El central, pese a que no fue un pedido expreso de Pablo Bengoechea, como él mismo reconoce, tuvo palabras de elogio para con el estratega uruguayo.

El ‘Chamo’, como le dicen sus compañeros, conversó con El blog íntimo a través de Instagram. Habló de su presente en Alianza Lima, el porqué decidió venir a Perú, sobre Pablo Bengoechea y Mario Salas, el nuevo entrenador ‘blanquiazul’.

“El ‘profe’ (Bengoechea) más allá del buen trabajo profesional, es una excelente persona. Gracias a su confianza estoy en Alianza. Fue claro conmigo desde el principio, pues él no me había pedido, no me conocía. Yo llegué a Alianza por Marulanda, él le enseña mis vídeos a Pablo y dio el visto bueno”, señaló Rubert Quijada en Instagram.

En dicha conversación, el defensor venezolano reveló que consideró a Alianza Lima como el mejor equipo del país, además de sentirse contento por el cariño que viene recibiendo en las calles y redes sociales por parte de la hinchada ‘blanquiazul’.

Por último, Rubert Quijada confesó que ya tuvo una conversación con el nuevo entrenador de Alianza Lima, Mario Salas. “Se encargó de llamarnos para ver si estábamos bien, teniendo en cuenta estos tiempos, demostró ser buen tipo. Luego hemos tenido las llamadas técnicas y todo se ve muy bien encaminado”, señaló.