Jack Durán sueña con volver a Alianza Lima, pero no descarta jugar en Universitario o Cristal

Jack Durán es uno de los mejores jugadores de la Liga 1. El volante de Alianza Universidad tuvo un arranque espectacular en este 2020 con el club de Huánuco que terminó como líder del campeonato, antes de la paralización de la fecha debido a la propagación del coronavirus en el país.

El futbolista de 28 años sueña con volver a Alianza Lima, club donde se formó en las divisiones menores, y dejar atrás las malas decisiones que tomó en su momento. “Eso es lo que siempre he soñado, regresar al club que me vio nacer, que me dio la oportunidad de jugar al fútbol. Y si vuelvo, si se me da la oportunidad, sería muy feliz. Mi familia es hincha de Alianza y sería muy agradecido si me tocara volver. Quiero eso”, dijo Durán en entrevista con el diario Líbero.

Sin embargo, Jack Durán no descarta fichar por Universitario de Deportes o Sporting Cristal, si llega una oferta. “Eso ya es decisión de mi representante si se da una posibilidad así o no. Yo como profesional voy a ir a jugar, a hacer mi trabajo, a hacer lo que sé y ganarme el respeto de la hinchada del club en el que me toque estar”, agregó.

De la mano del entrenador Ronny Revollar, Jack Durán se ha consolidado en Alianza Universidad, donde ha alcanzado su máximo nivel. Una de las metas del exjugador de la Universidad San Martín es ser convocado a la selección peruana y emigrar al exterior.

“Es lo que sueño, es mi anhelo, quiero tener ese objetivo de llegar a un equipo grande, llegar a la selección e ir al extranjero. Es lo que sueño y sé que puedo lograrlo. Me siento muy bien en Alianza Universidad y espero seguir así”, concluyó.

DATO: Jack Durán marcó 28 goles en 32 partidos con Alianza Universidad.