Hace un mes que la temporada regular de la NBA se suspendió a causa del brote de coronavirus en Estados Unidos, país que se ha convertido con el mayor número de infectados y muertos a causa de la COVID-19.

El alero de los Boston Celtics, Jayson Tatum, considera que ha sido un largo periodo de inactividad por culpa de la pandemia del coronavirus y confesó en el programa The Jump que no podido sostener una pelota de baloncesto durante un mes.

“Es un momento difícil, porque no es como si fuera la temporada baja y los muchachos puedan hacer ejercicio y entrenar en el gimnasio. No he podido tocar una pelota de baloncesto desde nuestro último partido en Indiana”, le dijo la estrella de la NBA a Rachel Nichols de ESPN.

De acuerdo a la opinión de periodistas deportivos y aficionados de la NBA, Jayson Tatum venía firmando una gran temporada en la que era considerado uno de los mejores de la liga hasta antes del parón por la COVID-19.

“Tengo cosas para hacer ejercicio en casa. Cardio y pesas, pero no he jugado baloncesto en mucho tiempo”, agregó el alero de los Boston Celtics.

Asimismo, el básquetbolista de 22 años contó en la entrevista para ESPN que le gustaría entrenar desde casa, pero que las condiciones climáticas en Boston no ayudan en esta época del año.

Últimos juegos de Jayson Tatum

En los últimos 15 partidos de Tatum con la playera de los Boston Celtics, el jugador de 22 años promedio 29.5 puntos por juego, siendo el duelo del 23 de febrero con Los Ángeles Lakers el que más se recuerda por sus 41 puntos anotados. Asimismo, Jayson fue nombrado como el Jugador de la Conferencia Este del mes de febrero.