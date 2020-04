Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del mundo, ganó seis Balones de oro y más de 30 títulos con el Barcelona. Sin embargo, hay muchos que critican su estilo de juego y algunos aducen que por momentos el crack argentino “camina” en el campo y se desconecta de sus compañeros o del partido.

Fernando Gago, mediocampista de Vélez Sarsfield, compartió las selecciones juveniles con Lionel Messi —ganaron el Mundial Sub 20 de Holanda en 2005 y la medalla de oro en Pekín 2008— y más de 50 partidos juntos en la selección mayor. El exjugador de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia, entre otros, reveló el secreto para comprender a ‘La Pulga’ en la cancha.

“Son muchos años de amistad y jugar al fútbol. Compartía la forma de ver el fútbol que él tenía. Y entender que si él estaba parado en mitad de cancha, era porque no estaba cómodo. Sabía que no había que dársela. Si estaba parado era porque estaba buscando el espacio y necesitaba de dos pases más para generar movimientos", dijo Gago en entrevista con Radio Continental.

"Van pasando situaciones y lo vas entendiendo. Siempre dije que no había que darle la pelota en todo momento y menos con una marca escalonada. Es más fácil en el uno contra uno. Yo trataba de buscarle el espacio para que el pudiera controlar y girar. El pase tenía que ser 100 por ciento preciso porque tal vez había tres o cuatro tipos al lado. A veces me salía, a veces no. Pero se me hacía fácil entenderlo", agregó.

El futuro de Gago tras lesión

Fernando Gago se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y está en plena fase recuperación. El futbolista de 34 años aún no ha analizado la posibilidad de retirarse del fútbol y es una decisión que tomará en agosto próximo.

“No estoy pensando ahora en dejar de jugar. Se verá entre junio y agosto qué decisión tomo. Estoy igual estudiando, incorporando cosas, además de lo que ya viví para ver el día de mañana qué es lo que más me gusta hacer. Siempre me gustó, sea como DT o director deportivo”, finalizó.