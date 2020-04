Estudiantil de CNI se reforzó con varios jugadores para poder avanzar lo más lejos en la Copa Perú este año, sin embargo, tras la declaración del estado de emergencia por el presidente Martín Vizcarra, el sueño se truncó. Sin una fecha exacta para el inicio de este torneo, el club decidió abandonar a sus futbolistas en Iquitos, quienes viven una tragedia.

Ante el cierre de fronteras, los jugadores Jordy Reyes, Wilson Ccorimanya y Ken Guerra no pueden volver a sus hogares, por lo que pidieron un vuelo humanitario en la página Temis Perú Noticias, además de expresar que no tienen dinero y viven momentos muy complicados.

"Con todo lo que ha pasado (del coronavirus) se nos hace bien complicado seguir en Iquitos. Cada uno queremos regresar a nuestra ciudad, en mi caso quiero regresar a Chiclayo. Estamos sin familia, acá no tenemos a nadie… “, empezó a decir Jordy Reyes.

Por su parte, el jugador Wilson Ccorimanya contó que se encuentra en Iquitos con su esposa, sin embargo, no sabe a quién pedirle ayuda. "No me han pagado, ni para la comida ni para la casa, sabiendo que no somos de acá, sabiendo que si hemos venido acá, es por ellos”, afirmó.

Por último, Ken Guerra aseveró que el presidente de Estudiantil CNI no se ha presentado hasta el momento. "Le escribimos y no nos responde; sino fuera por una señora que nos da crédito, no estuviéramos comiendo; ni siquiera para comprar un medicamento tenemos. Pedimos un vuelo humanitario para regresar a nuestra tierra porque acá estamos abandonados”.

COMUNICADO ESTUDIANTIL CNI

Ante las declaraciones de los futbolistas, el equipo de Iquitos sacó un comunicado expresando lo siguiente: el jugador Wilson Ccorimanya perteneció a Estudiantil CNI hasta el 10 de marzo del 2020. Tras esto recibió un depósito con su honorario y pasaje aéreo.

En el caso de Jordy Reyes y Ken Guerra, ambos se encuentran hospedados en el hotel del presidente del club.