La paralización de la Liga 1 a causa de la COVID-19 ha generado problemas económicos en los clubes profesionales. Este sería el caso del Deportivo Binacional, vigente campeón del fútbol peruano, pues los jugadores confirmaron que la directiva busca descontarles parte de su sueldo de los meses de abril y mayo.

“Con el sueldo de marzo no tuvimos ningún problema, nos pagaron puntual como de costumbre, ahora estamos con unos pequeños problemas que no solucionamos. Quieren llegar a buen acuerdo con nosotros para que nos descuenten los sueldos de abril y mayo”, contó el capitán Yorkman Tello a Ovación.

Tello no está de acuerdo con la medida, ya que asegura que el ‘Poderoso del Sur’ sí cuenta con el dinero necesario para cumplir con las planillas de dichos meses.

“Estamos pasando un momento difícil con respecto a la salud, pero gracias a Dios se encuentra bien económicamente, ha recibido dinero por parte de Conmebol debido al esfuerzo del año pasado, no creo que sea justo. Lo dejamos todo en mano de Dios. No nos merecemos esto, tenemos familia. A mi punto de parecer no es lo correcto”, agregó

Tello confirmó que el plantel del cuadro de Juliaca buscará la manera de que se hagan respetar sus derechos y se han asesorado con la finalidad de llegar a un acuerdo con la directiva.

“Tuvimos una reunión con la Agremiación para que nos oriente, ellos están más enterados del tema legal. Hemos quedado que el abogado Jhonny Baldovino hable con la dirigencia de Binacional”, finalizó.

Binacional clasificó a la Copa Libertadores tras obtener el título nacional el año pasado. Precisamente este torneo reparte 3 millones de dólares a cada club clasificado a la fase de grupos, por lo que el cuadro peruano cuenta en sus arcas un millón ingresado por la Conmebol.