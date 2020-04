Suecia es uno de los países más golpeados por el coronavirus (12.500 casos y 1.333 muertos), sin embargo, el Gobierno no ha decretado el aislamiento obligatorio. Si bien se han suspendido todo tipo de actividades masivas para evitar la propagación de la COVID-19, entre ellos el fútbol, existe un jugador positivo entre los casos conocidos.

Se trata de Kamal Mustafa, quien milita en el IK Oddevold, club de la tercera división y que formó parte de su selección en la categoría juveniles. El mediocampista de 28 años empezó a manifestar pérdida de olfato e inflamación de garganta a finales de marzo y decidió aislarse, pero con el correr de los días su situación empeoró. El 3 de abril decidió llamar a emergencias porque la fiebre no bajaba.

“Alguien en el teléfono me hablaba constantemente hasta que llegaron. No tengo idea de lo que hablamos. De repente los médicos se quedaron allí con trajes protectores sobre mí. Lo único que recuerdo es que me coloqué una máscara facial y una capucha sobre la cara para no infectar a nadie. Fue entonces cuando el infierno comenzó de verdad", confesó en dialogo con el sitio web Goteborgs-Posten.

Mustafa fue internado y contó que en medio del delirio por la fiebre deseaba arrancarse la piel debido al calor que sentía. La temperatura no bajaba de 40° por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos.

“Miré a la derecha, donde la gente usaba respiradores. Miré a la izquierda; lo mismo. Fue entonces cuando entré el pánico. Por lo general, nunca tengo miedo de nada, pero esa sensación cuando entré por la puerta y vi a todas estas personas, médicos y enfermeras, es lo más aterrador que he experimentado en toda mi vida", contó.

Y agregó: “Me dieron pastillas para dormir pero no funcionaron. Cada vez que cerraba los ojos me sentía dormido, pero el problema era que cada vez que me dormía dejaba de respirar. No sabía si podía respirar con la boca o la nariz. Y luego tuve un ataque de tos que me hizo despertar de inmediato. Continuaba todo el tiempo. Al final no me atreví a dormir. Me quedé inmóvil solo para mantenerme despierto".

Mustafa sigue internado, pero su situación ya no es tan grave, aunque sigue con respirador. Es así que pudo brindar esta entrevista en la que aprovechó para agradecer el trabajo de los especialistas, quienes no solo le salvaron la vida, sino que también lo apoyaron psicológicamente.