El destino pudo ser otro. Rinaldo Cruzado confesó un secreto guardado bajo siete llaves: el actual capitán de Alianza Lima pudo terminar jugando en Universitario de Deportes.

El volante ‘blanquiazul’ manifestó que su entorno familiar está vinculado al club ‘crema’. Eso hizo que pruebe suerte en las divisiones menores del equipo estudiantil.

“Mi familia está relacionada a Universitario de Deportes, mis hermanos jugaron en el equipo de al frente. Yo tenía 10 años, mi papá me llevó a entrenar a Universitario y ese día no sentí que me querían”, narró Rinaldo a la Revista Blanquiazul.

El experimentado volante dijo que no se sintió cómodo en esa primera experiencia y por ende decidió no regresar a Universitario.

“Yo fui a entrenar y estuve apartado no porque no quisieran verme, si no porque miraba a los chicos que estaban en el equipo y desde ese día decidí no volver”, añadió el capitán de Alianza Lima.

Luego de esa experiencia, Rinaldo Cruzado se sumó a las canteras de Alianza Lima, club con el que debutó en el 2002. Su trayectoria lo ha catapultado a ser uno de los jugadores más identificados con la institución en el actual plantel, por ese motivo es que lleva la cinta de capitán.

Con Alianza Lima, el volante ha alzado los títulos de las temporadas 2002, 2006 y 2017. También ha tenido la oportunidad de mostrarse en el extranjero; Grasshopper (Suiza), Estheglal FC (Irán), Chievo Verona (Italia), Newell´s Old Boys (Argentina) y Nacional (Uruguay), fueron los clubes foráneos donde militó.