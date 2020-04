El 15 de abril del año 2020 será recordado por los fanáticos de la lucha libre como el día en que la WWE decidió despedir a decenas de luchadores a causa de la crisis que ha provocado el nuevo coronavirus (COVID-19), en los Estados Unidos.

Hasta el momento, la lista incluye a conocidas superestrellas como Drake Maverick, Sarah Logan, Karl Anderson, EC3, Lio Rush, Luke Gallows y Kurt Angle. Empero, con el transcurrir de los minutos, la nómina va creciendo.

Drake Maverick afectado por salir de la WWE

Uno de los luchadores más afectados por la noticia dada por la WWE es Drake Maverick, quien a través de su cuenta oficial de Twitter dio sus primera impresiones y no pudo evitar derramar lágrimas.

“Acabo de terminar una llamada con el jefe de relaciones con el talento, Mark Carrano, y me ha dicho que, el día de hoy, he sido liberado de mi contrato con WWE. Cuando todo esto empezó, como todo el mundo, no me lo tomé en serio, pero está afectando las vidas de la gente, sus empleos, la manera en que ganan un sueldo”, dijo el atleta de 37 años en Twitter.

Maverick aún tiene luchas pactadas, pero reconoce que podrían ser las definitivas en su carrera. “Tengo mucha suerte de que WWE aún me permita participar en el torneo para coronar al campeón interino de peso crucero de NXT, pero es muy probable que esos sean los últimos combates de mi vida”.

Finalmente, y con los ojos llenos de lágrimas, el excampeón 24/7 de la WWE expresó lo siguiente: “Hay mucha gente de quién no podré despedirme en persona. Personas a quienes amo, quienes me importan de verdad. Me han hecho una mejor persona. Si estos son mis tres últimos combates, quiero que toda la gente que los vea en casa sepa que voy a dejarlo todo en el ring. Ya no me importa el título. Esto va sobre mi vida, sobre alimentar a mi familia, pagar las facturas. Si no causo una gran impresión, si no gano, se acabó. Por eso, quiero que todo el mundo sepa que voy a darlo todo”.