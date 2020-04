Jugador de Newcastle se convierte en personaje del ‘Baile del ataúd’ y es la sensación

En tiempos de coronavirus, el video viral que se ha robado la atención del los cibernautas es el ‘Baile del Ataúd’. Allan Saint-Maximin, jugador del Newcastle, se sumó al furor de las redes sociales y terminó comparándose con uno de los personajes de la cuadrilla de sepultureros.

El ‘Baile del ataúd’ o Dancing Pallbearers es un viral en el que aparece un grupo de ghaneses danzando al ritmo de tambores mientras cargan sobre sus hombros el cajón de un difunto. La escena ha sido usada para situaciones extremas donde la vida del ser humano corre peligro por sus acciones. Es por eso que en Facebook, Instagram y demás redes sociales es inevitable encontrarse con algunos de los memes.

El centrocampista de las ‘Urracas’ no pudo evitar caer en las redes del popular video y terminó editando su foto para asemejarse a uno de los pintorescos personajes. En redes sociales su retrato terminó cosechando 100.000 likes y más de mil comentarios.

Lionel Messi no se salvó del ’Baile del ataúd'

Bejamin Aidoo, líder y fundador de la mencionada agrupación creadora del ‘Baile del ataúd’, reveló en una entrevista su admiración hacia Lionel Messi.

PUEDES VER Javier Lovera, el jugador que Jefferson Farfán admiraba en las menores de Alianza Lima

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Su manera de jugar, los goles que marca. No es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", expresó para el programa Que Thi Jugues de RAC1.

“Soy aficionado del Barcelona, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barcelona no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado muchos títulos que sin él no habría ganado y no habría mejorado como lo ha hecho en los últimos años”, agregó.