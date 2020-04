Italia fue el segundo país más golpeado por el coronavirus. El país trasalpino aún no sale del golpe anímico tras las miles de víctimas, cifra que hasta el día de hoy asciende a más de 21.000. La cuarentena ha paralizado todo tipo de actividades, y el mundo del deporte no ha sido ajeno. A Paloma Schmidt, velerista peruana clasificada a Tokio 2020, la pandemia la sorprendió en suelo italiano, país donde se había instalado como parte de su base de entrenamiento para en los siguientes meses participar en competencias antes del sueño olímpico.

La República se comunicó con la tres veces olímpica que se encuentra cumpliendo el aislamiento social en una ciudad pequeña en la región de Liguria, al noroeste de Italia. Paloma nos cuenta que tienen que madrugar para hacer las compras en el supermercado. Si bien los torneos que tenía programado, han sido cancelados, ella no detiene su entrenamiento. Confinada en su hogar cumple con los trabajos físicos para llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020.

1. ¿En qué ciudad te encuentras? ¿Qué tanto ha sido afectada?

Por ahora todo bien. Felizmente Diano Marina (región de Liguria), la ciudad donde estoy, no tiene muchos casos. Es una ciudad pequeña de 6.000 habitantes, y estamos bastantes lejos de las regiones afectadas como Lombardía, o Milán, que tiene muchísimos casos. Igual estamos acatando todas las medidas de seguridad saliendo exclusivamente para hacer las compras de comida. Trato de hacerla una vez a la semana, y si es posible alargar unos días más.

2. ¿Qué medida has tomado estando en Italia, país golpeado por el coronavirus?

Yo había venido de Europa el día 2 de febrero para hacer desde aquí la pretemporada. Partía desde aquí (Italia) a los distintos campeonatos que tenía hasta mayo. Fui a Australia para el Campeonato Mundial en febrero, y cuando volví empezaron los casos (de infección). Una semana después de volver es que Italia entra en cuarentena, nosotros adelantamos nuestro viaje a España para el Trofeo Princesa Sofía, porque España no tenía tantos casos y el campeonato se mantenía con intenciones de celebrarse porque la vela es un deporte al aire libre y no tendría espectadores.

El Gobierno de Mallorca avalaba la competencia, mantenía su postura de realizarse; por eso adelanté la partida con la intención de no quedarme sin poder salir de Italia, pensando que si después se complicaba mucho, al menos estaríamos en España que en ese momento no estaba muy complicada la situación. Pensé que en el peor de los casos me tendría que quedar en España hasta que la situación se mejore en Italia.

Eran días en que todo cambiaba mucho en cuestión de horas. Partimos un 11 de marzo a Barcelona, llegamos un jueves temprano y a las 12 de ese mismo día se canceló el campeonato. La organización nos dijo que podíamos quedarnos a entrenar en las instalaciones del campeonato siempre y cuando el Gobierno de España no dictara otro tipo de medidas. Pero a los días España entró en alerta, vimos que tampoco nos podíamos quedar en España y decidí regresar a Italia porque ya no había nada qué hacer ahí porque estábamos encerrados en un hotel sin poder salir.

3. ¿Pensaste o intentaste regresar al Perú en los vuelos de emergencia?

Volver a Lima nunca estuvo entre mis opciones o intenciones. Estoy viviendo acá, cuando esto mejore en Europa habrá un poco más de movimiento,L si me voy a Perú lo más probable que el aeropuerto esté cerrado durante muchísimos meses más y sí me limite. Entonces, quedándome por acá es mucho más factible de volver a entrenar.

4. ¿Estás de acuerdo con la postergación de los Juegos Olímpicos?

Estoy de acuerdo con la postergación de los Juegos Olímpicos. Lamentablemente es un decisión que sí nos ha afectado psicológicamente porque uno esperaba este año a darlo todo. Empezaba justo la preparación final, los campeonatos que se venían eran de preparación para saber que se tenía que ir trabajando. En la parte física también hubo muchos ajustes y era una etapa intensa, también mentalmente donde decides dejarlo todo para llegar a ese momento en tu mejor estado.

Paloma Schmidt velerista peruana clasificada a Tokio 2020.

5. ¿ Cómo ha sido modificada tu rutina de entrenamiento por la cuarentena?

Ahora hay que reprogramarse tanto mentalmente como en el calendario para llegar al tope en 15 meses cuando se celebren los Juegos. Había motivación para trabajar duro estos últimos meses, ahora la motivación es que tendremos más meses para entrenar y llegar mejor preparados.

Ha cambiado mi rutina de entrenamiento, ya no voy al agua. En casa tengo un rodillo para la bicicleta, engancho la rueda trasera y entreno la parte aeróbica y anaeróbica en el rodillo. La bicicleta la usaba muchísimo para entrenar afuera, también tengo algunos implementos básicos de gimnasio, barras, mancuerdas, con eso hago el trabajo de fuerza. Hago entrenamiento de lunes a sábado, algunos a doble turno.

6. ¿Qué competencias o actividades se cancelaron?

Se cancelaron tres campeonatos grandes y dos bases de entrenamientos. El campeonato que tenía en mayo en Grecia se ha postergado para octubre, es el único de lo que tenia programado que sigue en pie. En septiembre en el norte en el norte Alemania hay un torneo, no tenía pensado participar, pero ahora sí es una buena opción. (Si mejora la situación) Con un poco de suerte podemos navegar en junio o julio y empezar a participar en campeonato de septiembre.

7. ¿Sientes que esta postergación puede afectar tu desempeño o preparación?

No, siento que puedo programar mejor la carga física de aquí a Tokio 2020. Este tiempo me ayudará a hacer una muy buena base de fortalecimiento general. Para mi es una ventaja para poder trabajar mejor sabiendo que ya estoy clasificada.

Eso quiero decir que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 van a ser los mejores juegos probablemente de muchos años, porque se van a batir muchísimos records, ya que la gente que está clasificada va a tener más tiempo para prepararse, por un lado es una ventaja para muchos. Ojalá que las condiciones mejoren con el pasar de las semanas.

8. ¿Te han dicho algo del IPD o Comité Olímpico ante esta pandemia?

El IPD se comunicó y me dijo que se mantenía el apoyo a los clasificados y eso fue un alivio muy grande, Los primeros días fueron de mucha incertidumbre y no sabíamos que iba a pasar. Para la población (participar en Tokio 2020) va a ser una esperanza tener a los deportistas trayendo alegrías en momento difíciles.

Paloma Schmidt vive con su enamorado en una casa cerca a la montaña. Dentro de su hogar han hecho un huerto, donde cultiva hortalizas, talan arboles y pican ramas. Actividades que los han tenido bastante ocupada y distraída durante las cinco semanas de cuarentena.