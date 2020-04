Beto Da Silva es para muchos uno de los candidatos para ocupar un lugar importante en la ofensiva de la selección peruana.

Sin embargo, el delantero no ha logrado consolidarse pese a sus cualidades futbolísticas que tiene, luego de pasar por ocho clubes, entre los que destacan Sporting Cristal, PSV de Holanda, Gremio de Brasil y Deportivo La Coruña.

PUEDES VER: Vince McMahon despidió a luchadores y empleados de la WWE

“Creo que he cometido algunos errores, malas decisiones, también mala suerte y muchas otras situaciones que me impidieron explotar. Quizás estuve ahí pero no terminaba de alcanzar la consolidación y optaba por cambiar de club, eso me afectó, pero esos pasos se quedaron en el pasado y ahora tengo una nueva oportunidad”, señaló a ESPN el hoy jugador de Alianza Lima.

El atacante de 23 años lleva solo 14 goles en su carrera profesional, pero para él las estadísticas quedan de lado, pues esta vez tiene nuevas metas con la camiseta ‘blanquiazul’, las mismas que lo llevarán al objetivo final: la selección nacional. Beto confesó que el comando técnico liderado por Ricardo Gareca lo sigue muy de cerca.

“Cada vez que cambiaba de club recibía el llamado del comando técnico, a veces conformes y otras veces no, pero fueron decisiones que en su momento me vi obligado a tomar. Sé que no he explotado al máximo en ninguno de los equipos en los que he estado, pero tengo mucho por dar; además, el profesor Ricardo Gareca como el comando técnico siempre han confiado en mí”, agregó.

Beto De Silva además reveló la última conversación que sostuvo con el ‘Tigre’ y dejó un mensaje para los hinchas de Alianza Lima y para aquellos que anhelan verlo vistiendo la camiseta de la selección peruana. “A Gareca le gustó mucho cuando acepté jugar por Alianza y eso me motivó a trazarme nuevas metas. Quiero explotar en Matute como jugador y volver a la selección”, finalizó.