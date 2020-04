Lavezzi sobre la final ante Alemania: “Nunca la volví a ver ni quiero hacerlo"

La selección argentina llegó a la final del Mundial de Brasil 2014, donde cayó ante Alemania en tiempo suplementario. ‘Pocho’ Lavezzi confesó algunos de los momentos que vivió tras esa dura derrota.

“Nunca volví a ver la final ni quiero hacerlo tampoco. Fue una etapa hermosa, más allá de que no pudimos ganar el mundial. Uno se queda con la experiencia de haber jugado en la selección y de haber podido estar en una final del mundo", relató Lavezzi a la AFA.

El ‘Pocho’ señaló que cualquier futbolista sueña con estar en una final del mundo y no son muchos los que lo logran. “A mí eso me llena de orgullo, me siento privilegiado”, agregó el exjugador de la selección argentina.

Sobre la previa al mítico duelo entre Argentina y Alemania por la final del mundo, Lavezzi narró que no sufrió pero que sí durmió un tarde la noche anterior porque los brasileños tiraban bombas afuera del hotel.

"Me levanté a las ocho de la mañana, tomé unos mates con los chicos y cuando hicimos el reconocimiento del campo fue algo increíble. Sabía que nunca más en la vida iba a vivir una cosa así y lo disfruté de tal manera”, explicó Lavezzi.

Sobre los goles que más gritó en Brasil 2014, ‘Pocho’ precisó que el tanto de Di María a Suiza fue el más emocionante, porque titulares y suplentes corrieron hasta el banderín para abrazarse. “Fue un partido muy duro, lo ganamos en tiempo suplementario. El del Pipa Higuaín contra Bélgica también fue tremendo porque sentimos que nos habíamos sacado un peso de encima”, indicó Lavezzi.