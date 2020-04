Reimond Manco sobre regresar a Alianza Lima: “El tiempo y el fútbol decidirán si volveré”

Pese a que su presente es defender y buscar la gloria de Binacional, Reimond Manco reveló que se mantiene pendiente del equipo del que es hincha, Alianza Lima, en el cual inició su carrera deportiva cuando pertenecía a la recordada generación de los ‘jotitas’.

“Alianza es el club de mis amores, yo me voy a retirar de fútbol y voy a seguir yendo a ver a Alianza al estadio. Fue el club que me dio la oportunidad de ser alguien en la vida, de mantener a mi familia. Lo que se vive ahí dentro es increíble, por eso se llaman los íntimos”, expresó el 'Rei’ a Movistar Deportes.

Asimismo, Reimond Manco no descartó la idea de lucir la blanquiazul en un futuro. “El tiempo y el fútbol decidirán si volveré a Alianza. La etapa más feliz de mi vida, personalmente hablando ha sido vistiendo la camiseta de Alianza Lima”, enfatizó el volante de 29 años.

Reimond Manco tuvo dos temporadas con Alianza Lima, el 2006-2008 y el 2015 - 2016.

En cuanto a la selección peruana, el atacante del ‘Poderoso del Sur’ confesó que es otro de sus deseos, pero que considera que los integrantes de la ‘bicolor’ tienen un lugar ganado que él no pedirá.

“Siempre uno quiere estar en la selección. No siento que tenga alguna deuda con ella, pero si me preguntan si me gustaría estar, obviamente que sí. Actualmente creo que están los que deberían estar, los que el profe decide. No he pedido selección nunca y tampoco lo haré, hacer eso es bajo”, sentenció Reimond Manco.