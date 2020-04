Rafa Benítez: la clave del técnico que le ganó La Liga Santander a los ‘galácticos’ con el Valencia CF

Rafa Benítez es uno de los técnicos españoles más ganadores de la historia del fútbol. Este jueves 16 de abril cumple 60 años y entre sus mayores logros está el título de La Liga Santander que le ganó Real Madrid en la temporada 2001/2002 con el Valencia CF.

El entrenador surgió como jugador en las categorías inferiores del conjunto madridista. Su trayectoria como futbolista no fue muy duradera, debido a una lesión a la rodilla que lo obligó a dejar las canchas a los 26 años.

En el inicio de su trayectoria como DT, regresó al Real Madrid y se hizo cargo de las divisiones inferiores en el año 1993. Previo a eso, se volvió Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y diplomado en Ciencias Empresariales.

Su primer gran reto como entrenador llegó en el año 1995, cuando se hizo cargo del Real Valladolid debutando como DT en la primera división. Luego, sumó otras experiencias en el Osasuna y consiguió el ascenso a la liga española con los equipos de Extremadura y Tenerife.

El título de La Liga de Rafa Benítez con el Valencia CF

Después de entrenar a cuatro instituciones, Rafa Benítez tendría la oportunidad de dirigir a uno de los equipos más importantes de la liga española: Valencia CF. Su llegada al club valenciano se daría en enero del 2001. El contexto no era nada bueno ya que el conjunto de Mestalla acababa de despedir al técnico argentino Héctor Cúper.

El técnico 'che’ llevó al conjunto español a dos finales consecutivas de Champions League en las temporadas 1999/2000 y 2000/2001. Ambas ediciones las perdió frente al Real Madrid y Bayern Munich respectivamente.

El gran objetivo para el Rafa Benítez era conquistar el título de La Liga en la temporada 2001/2002. Confiaba plenamente en lograr ese campeonato. No obstante, el Real Madrid le llevaba ocho puntos de ventaja. Además, sus jugadores no tenían la misma confianza que él poseía.

Rafa Benítez siendo campeón con el Valencia en la temporada 2001/2002.

Juan Sánchez, jugador que conformaba la plantilla en la campaña 2001/2002, confirmaba esa desconfianza de sus excompañeros en un documental que se realizó por los 100 años del Valencia: “Benítez nos decía que teníamos opciones de ganar la Liga y nosotros pensábamos que estaba loco. Todos los días nos lo decía y poco a poco el equipo se fue convenciendo”.

Benítez no se rindió y continuó transmitiendo esa creencia y confianza a sus jugadores mediante charlas individuales. Tuvo que cambiarles el chip para que tengan una mentalidad ganadora. La tarea no fue fácil porque el Valencia no clasificó a la Champions League en aquella campaña y cumplía 31 años sin ganar algún título doméstico.

Además, quitarle el título de La Liga Santander a los ‘galácticos’, un equipo que contaba en sus filas a jugadores como Ronaldo y Zinedine Zidane, era muy complicado. Sin embargo, el final del campeonato doméstico terminó siendo favorable para la escuadra de Mestalla.

Rafa Benítez como entrenador del Valencia CF. Foto: Levante-EMV.

En la última fecha, el Valencia CF logró el triunfo definitivo para coronarse campeón y darle una alegría inmensa a sus fanáticos. El exequipo del Rafa Benítez terminó primero con 75 puntos, segundo lugar el Deportivo La Coruña y tercero el Real Madrid, que tuvo una mala racha en a falta de cinco jornadas para el final del torneo.

Liverpool: el otro gran logro de Rafa Benítez

El Liverpool, equipo que participa en la Premier League, fue el nuevo destino del Rafa Benítez en el año 2004. Con él llegaron otros jugadores españoles, como es el caso de Xabi Alonso y Luis García.

En su primera temporada consiguió lo que tal vez sería su segundo mayor logro como DT: el título de la Champions League con los ‘reds’ en la recordada final del año 2005 frente al AC Milán en la ciudad de Estambul.

Rafa Benítez siendo campeón de la Champions League con el Liverpool.

Aquel partido es muy recordado por todos los fanáticos de fútbol porque el Liverpool logró empatar el encuentro en los primeros minutos del segundo tiempo y ponerse 3-3, luego que los ‘rossoneros’ fueran ganando de manera contundente por 3-0.

Llegaría la tanda de los penales, la cual terminó siendo favorable para el equipo de Anfield, consiguiendo otra Liga de Campeones desde el años 1984.

Rafa Benítez dirigiendo al Liverpool.

Los siguientes títulos que conseguiría Rafa Benítez con el Liverpool sería una Supercopa de Europa y una FA Cup en la temporada 2005/2006. En la campaña 2008/2009 alcanzó el subcampeonato de la Premier League, siendo superado por el Manchester United.

A medidos del 2010 llegaría el final de su travesía en Liverpool. Su nuevo destino estaba en Italia.

La abrupta salida de Rafa Benítez del Real Madrid

Rafa Benítez es hincha del conjunto madridista y cumplió el sueño de su vida: ser entrenador del Real Madrid. El español fue presentado como nuevo estratega de los ‘merengues’ en junio del 2015.

Su estadía en la ‘Casa Blanca’ solo sería de unos 7 meses. Pese a que tuvo un buen inicio en La Liga Santander, dos derrotas en el torneo local y la eliminación de la Copa del Rey, luego de alinear a un jugador que estaba suspendido, le terminaron costando el cargo a Rafa Benítez.

Rafa Benítez siendo presentado en 2015 como entrenador del Real Madrid.

Finalmente, entre marzo del 2016 y junio del 2019 el DT español dirigió al Newcastle United. Actualmente, se encuentra entrenando en la Super Liga China al Dalian Yifang.