Presidente de Chavelines: “Nos dijeron que Liga 2 comenzaría en agosto o quizá no se juegue”

El panorama en la Liga 2, es aún sombrío, primero porque no existe una fecha establecida para el inicio del torneo, segundo porque la crisis economíca viene haciendo estragos en cada club, lo que obliga a que las instituciones deportivas tomen sus precauciones.

Jean Acevedo presidente de Sport Chavelines explicó la medida que ha tomado al suspender los contratos de sus jugadores ante esta crisis económica que vive el fútbol.

“Cuando nosotros hacemos un proyecto serio como club, teníamos un presupuesto para todo el año. Nosotros comenzamos a trabajar en marzo apenas 12 días y luego sucedió todo esto de la pandemia. Tuve una conversación con la gente de la FPF, me han proyectado que la Liga 2 comenzaría en agosto o que no se pueda dar finalmente. Ante eso, tener jugadores sin trabajar por varios meses no es dable. Más aún si soy el único que invierte en el equipo, por lo que se ha dado la suspensión laboral temporal”, afirmó Acevedo.

Además, agregó, “El tema es que ningún contrato de la Liga 2 está registrado, la mayoría de jugadores ha recibido adelantos, por lo que esperamos que la FPF nos ayude en ese sentido. La idea es que todos los jugadores que están en esta suspensión puedan regresar a trabajar, y los que no quieran, tendrán que arreglar con el club”.

El mandamás del club de Pacasmayo dejó en claro que la situación de sus clubes es muy distinta a la de Coopsol.

“A los extranjeros vamos a cubrirles su alimentación y hospedajes ya que ellos no pueden dejar el país, tampoco los podemos dejar en el aire. Nuestro caso es muy distinto al de Coopsol. Allí los jugadores tienen un contrato laboral como parte del Grupo Coopsol, en nuestro caso tenemos contrato, pero estos no han sido inscritos en la FPF. Nosotros no tenemos ningún tipo de obligación de jugador, pero por el ser un hecho civil, nosotros respetamos eso y hemos estado pagando", finalizó.