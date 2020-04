Luis Advíncula reveló anécdota cuando agredió a un compañero por ser racista [VIDEO]

Una anécdota de nunca olvidar. Luis Advíncula siempre se ha caracterizado por su gran sentido del humor, sobre todo en el plano deportivo.

Este miércoles 15 de abril, el lateral de la selección peruana concedió una entrevista a Movistar Deportes y contó un acontecimiento que lo marcó en su etapa cuando vestía la camiseta del Hoffeheim de Alemania.

Al ser consultado por el periodista José Chávarri sobre los amigos en el fútbol, Luis Advíncula señaló que en una oportunidad tuvo un roce con un compañero que era racista.

“Yo por mi carácter casi siempre me llevo bien con todos. Una sola vez he tenido problemas con un compañero. Era de papá alemán y madre rusa. Yo no lo entendía nada y él jugaba también de lateral derecho igual que yo”, atinó en primera instancia Advíncula.

“Yo sentía que él hablaba de mí, presentía que hablaba de mí. Cuando hacíamos reducido y me tocaba en el mismo equipo que él, no me la daba. Entonces yo ya lo estaba viendo, y como todos los sudamericanos, yo llegué temprano a desayunar y si tu ves a alguien desayunando, por más que no hables con él, te sientas y desayunas con él para acompañarlo”, añadió el carrilero del Rayo Vallecano de España.

“Él recién llegaba, se sentó, yo me senté y él agarró su vaso, su taza y se sentó en otra mesa. Le tiré el cereal, se levantó y lo acomodé (golpeó). Bueno, a quien multaron fue a mí, al que suspendieron fue a mí y yo les decía ‘este tipo es racista’. Yo no entendía nada, él me insultaba en alemán y yo lo insultaba en español”, manifestó el popular ‘Bolt’.

“Fue la única vez que tuve una discusión con un compañero. Después casi siempre me he llevado bien con todo el mundo. Tenía 21 años, estaba chico y en ese momento me quería llevar el mundo por delante. Yo sé que si eso llega a pasar a esta edad (en la actualidad) no reacciono como reaccioné aquella oportunidad. Yo siempre voy a decir que mi experiencia en Alemania la desaproveché yo. Hice muchas cosas que no debía y desaproveché una gran oportunidad”, finalizó Luis Advíncula.