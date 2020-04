Para cualquier futbolista, llegar a Europa requiere una férrea disciplina, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Luis Advíncula reconoce que muchas veces la idiosincracia de los jugadores peruanos terminan por perjudicar sus oportunidades en el ‘Viejo Continente’ e, incluso, pueden llevarlo a poner en riesgo su integridad, como le pasó a él durante su estadía en Alemania.

El lateral de la selección peruana habló sobre cómo se quedó impactado por el funcionamiento de la sociedad en el país germano. “En Alemania todo funciona como un reloj suizo. Una vez tuve una cita a las seis, llegué 30 segundos tarde y no me atendieron” declaró en una entrevista para Movistar Deportes.

Sin embargo, el problema de la impuntualidad trajo mayores consecuencias para él. En una ocasión en la que tenía que estar presente a las 9.00 a. m. en los entrenamientos del Hoffenheim, club donde jugó en el 2013, reconoció que salió tarde de su casa, por lo que manejó su auto a toda velocidad.

Sin embargo, las malas condiciones climáticas le jugaron en contra, pues la nieve de la carretera hizo que perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra un árbol. Afortunadamente, solo sufrió contusiones leves, aunque sí se llevó un buen susto.

“Si tú ves la foto del accidente, parece que me maté. Empecé a tocarme con los ojos cerrados para ver si estaba completo. Me desmayé, llegó la ambulancia, me llevaron al hospital y, al final, me multaron", explicó ‘Bolt’.

Además de recordar este episodio, el defensa aprovechó la conversación para dejar una reflexión sobre los errores que cometió en su primera experiencia en Europa. “En Alemania no me dediqué al fútbol, sino a otra cosa. Desaproveché una gran oportunidad”, sentenció.