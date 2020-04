Liga 1: Deportivo Llacuabamba podría retirarse del torneo

La paralización del fútbol peruano podría en los próximos días cobrar su primera víctima, en cuanto a equipos profesionales se refiere. Se trata del Deportivo Llacuabamba, cuadro de La Libertad que se ha visto perjudicado desde varios flancos y no descarta la posibilidad de retirarse del torneo.

Hernán Saavedra, presidente del club, indicó en diálogo con Radio Ovación que si la Federación Peruana de Fútbol no permite su acuerdo con la televisión, la opción de retirarse del torneo es latente.

“Yo ignorantemente, recién estoy llegando al fútbol, pensaba que los derechos de transmisión teníamos que pagarlo nosotros, cuando me enteré que el Consorcio nos pagaba fue para mí un alivio. El señor del Consorcio me llamó, un dinero que entre era bienvenido y yo firmé. La Federación luego me impuso un castigo y he presentado mi apelación, luego llegó el tema de la pandemia y no hemos podido solucionar nada”, manifestó.

"Si en caso no se respeta el acuerdo, estamos decidiendo hacer suspensión de contratos porque nosotros estamos paralizados con la actividad minera en su totalidad", agregó.

Al ser consultado si existe la posibilidad de abandonar la Liga 1, Saavedra fue contundente. “Hay posibilidades porque, qué vas a hacer si no tienes un fondo, no hay apoyo de la Federación. Estamos en conversaciones entre hoy y mañana para definir esto, espero se pongan la mano en el corazón y vean una solución por el bien de todos”, indicó.

En ese sentido, el diario Líbero pudo conocer desde una fuente cercana a la FPF que las conversaciones con el Consorcio no han terminado.

“Las conversaciones con el Consorcio nunca se dieron por finalizadas. Como sucede en toda negociación, hubo días más tensos que otros, algunos de diálogo más fluido, pero la negociación continuó más allá de que hubo un enfriamiento por el estado de emergencia. En los últimos días se han retomado las conversaciones, la expectativa es buena, todavía no hay una firma de por medio, pero el acuerdo de cifras ya está en la parte final, el tema está en vías de oficializarse luego de hacer los ajustes finales”, se lee en la publicación.

Deportivo Llacuabamba ascendió a la Liga 1 tras clasificar como uno de los dos mejores en el cuadrangular de ascenso. Esta es su primera temporada en la primera división del fútbol peruano.