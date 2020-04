Haberse retirado del fútbol hace tres años no es una excusa que Zé Roberto utilice para descuidar su estado físico. El exmediocampista del Real Madrid sigue exigiéndose al máximo en sus entrenamientos, lo que le ha producido resultados más que sorprendentes, además de los elogios de sus seguidores en las redes sociales.

El brasileño de 45 años se volvió tendencia en la web luego de subir a su cuenta de Instagram varias fotos y un video de sus prácticas, en las que resalta el impresionante físico que conserva a su edad. Los internautas lo halagaron con todo tipo de comentarios, e incluso algunos le pidieron que vuelva a las canchas de juego.

“La única persona con la que tienes que competir para ser mejor es la persona que fuiste ayer. ¡Mantente siempre enfocado! ¡Vamos!”, escribió el también exjugador de la selección brasileña, quien incluso antes de colgar los botines aseguró llevar una vida saludable.

“No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien. Tengo mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son factores importantes para llegar a la edad que llegué y aún seguir jugando en alto nivel”, declaró para el diario Marca previo a su retiro con el Palmeiras en noviembre del 2017.

La carrera de Zé Roberto incluye pasos por clubes como Bayern Múnich, Hamburgo, Flamengo, Santos, entre otros.

Hace unos días, Paolo Guerrero contó una anécdota que vivió junto a él. Según el ‘Depredador’, Zé Roberto le preguntó por Carlos ‘Kukín’ Flores, el cual, en su opinión, era más habilidoso que Diego Maradona.