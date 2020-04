Vuelve el fútbol en Turkmenistán y será la quinta liga activa en el mundo

Hace poco más de un mes, el 13 de marzo, la liga de Turkmenistán fue suspendida por el avance del coronavirus. Sin embargo, este fin de semana volverá a jugarse con el duelo entre los capitalinos Altyn Asyr y el Kopetdag.

El Kopetdag lidera la clasificación con siete puntos en tres partidos, seguido por el Ahal con seis, y al Altyn Asyr y el Asgabat con cuatro. El torneo de Turkmenistán tiene solo ocho clubes y se disputan cuatro rondas para definir al campeón.

En dicho país no se puede mencionar la palabra coronavirus en los medios de comunicación ni en los reportes médicos, por eso no se ha anunciado ningún caso según cuenta Reporteros sin fronteras. Las personas que estén con mascarilla o hablen del virus podrían ser detenidos por la policía. Turkmenistán está en el último lugar de la clasificación de libertad de prensa y su estado es uno de los menos democráticos.

Turkmenistán se suma a Bielorrusia, Tayikistán, Nicaragua y Burundi y será la quinta liga activa del mundo, mientras el balón sigue detenido en el resto de países.

El caso de Bielorrusia es llamativo ya que, pese a que las cifras de fallecidos ha ascendido a 33, el Gobierno no impulsan a tomar medidas duras sobre las competiciones. El Ministro de Deportes y Turismo de Bielorrusia, Sergey Kovalchuk, señaló que “aún no hay razón para tomar medidas duras en relación con las competiciones”. “Si la situación empeora, hoy no tenemos requisitos previos, se tomarán medidas más estrictas para suspender el campeonato”, agregó.