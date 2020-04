Los estadios vacíos, el balón detenido, los jugadores entrenando en sus casas, los técnicos dando indicaciones por videollamada sin saber cuándo la calma volverá a convertirse en la bulla acostumbrada. Un escenario impensado hace poco más de un mes, casi surrealista para el fútbol peruano. Las arcas de los clubes afectadas por la paralización obligada ante la expansión global del coronavirus que ha hecho que el mundo siga siendo redondo pero que ahora tenga una mascarilla encima.

Ahora también las eliminatorias están en suspenso y está abierta la posibilidad de que la selección peruana no vuelva a jugar un partido hasta el próximo año ante la crisis sanitaria, según señaló Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF y uno de los vicepresidentes de FIFA.

“Creo que el fútbol nacional es una prioridad. Setiembre todavía está sobre la mesa, pero me gustaría decir que no estoy seguro de que se jueguen partidos internacionales viendo cómo están las cosas en este momento. Creo que podría ser un desafío, no solo por los problemas de salud en todo el mundo y los diversos grados de preparación, sino también por comprometernos con los viajes internacionales tan pronto”, dijo en entrevista con AP. La idea es que las ligas locales tengan prioridad para terminar –como en el caso de Europa– y también recuperar fechas campeonatos como la Champions, Europa League, Libertadores y Sudamericana. Con esto, las fechas de eliminatorias de setiembre, octubre y noviembre se tendrían que reprogramar.

Montagliani, que encabeza un grupo de trabajo de la FIFA responsable de formular planes para lidiar con esta crisis, también manifiesta que es complicado que los afi cionados puedan volver a los estadios en los próximos meses. “Si tenemos luz verde para jugar un partido de fútbol, dudo mucho que el primer partido sea con los fanáticos. Simplemente no puedo ver eso. Creo que sería un riesgo enorme”, indicó. Las eliminatorias sudamericanas podrían cambiar de fechas y se tendrían que disputar entre el 2021 y el 2022, año en el que se disputará el Mundial en Qatar, aunque recién en noviembre. Ajustar el calendario incluyendo los repechajes.

El torneo peruano

El premier Vicente Zeballos señalaba hace tres días que algunas actividades iban a verse afectadas, entre ellas, el fútbol. “Todas las actividades de índole social van a quedar postergadas de manera indefinida: artísticas, culturales, deportivas, sociales, cines. No vamos a volver a la normalidad de un día para otro, será algo gradual, y esa gradualidad posiblemente dure todo este año. No es a corto plazo”. Eso significa que lo que resta del 2020 todos los partidos podrían jugarse a puertas cerradas, una posibilidad que golpearía fuerte a los clubes que tienen a la taquilla como uno de sus principales ingresos.

Ya hay repercusiones graves, como que Coopsol –club de la Liga 2– decidiera cortar el contrato con sus jugadores. La Copa Bicentenario podría cambiar de formato o eliminarse, lo mismo pasa con el Torneo de Reservas y la Copa Federación que necesita una inversión importante. El lunes hubo una reunión informal donde participó el presidente de la FPF, Agustín Lozano, con cuatro clubes: Universitario, Ayacucho FC, Llacuabamba y César Vallejo donde se empezaron a bosquejar algunos escenarios. Por la mañana, hubo una conversación con la Agremiación en la que buscaron el ‘sinceramiento’ –una reducción- de los sueldos por los meses de abril y mayo, aunque eso será parte de una negociación que podría demorar.

Por su parte, el delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, ha dado una propuesta que también podría ser estudiada, ya que los aeropuertos seguirán cerrados y el traslado de los clubes será complicado para el normal desarrollo del torneo cuando pueda reanudarse. “En caso no se pueda continuar con el formato actual de la Liga 1, lo que plantearíamos desde Alianza Lima serían los campeonatos regionales”, indicó.