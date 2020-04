Gonzalo Godoy no contempla la idea de lucir los colores de Universitario de Deportes después de jugar tres temporadas en Alianza Lima y declararse hincha acérrimo del cuadro ‘íntimo’. Sin embargo, considera que hay una excepción a sus reglas.

Llegar al archirrival de su exclub representa deslealtad para el ‘Kaiser’, aunque es consciente que podrían haber variantes. “Ojalá que nunca me toque ir a la 'U', pero uno nunca sabe la situación y las vueltas de la vida”, expresó en una entrevista vía Instagram a la ‘Revista Blanquiazul’.

Pese a la afinidad y la relación cercana que Gonzalo Godoy formó con Alianza Lima, este confirmó que pertenecería a las filas de Universitario en el caso que no tenga otra alternativa ni opciones de seguir en el fútbol.

“Espero que nunca me llamen, pero tal vez no tienes trabajo y tienes que ir, yo espero que no porque estoy muy identificado con Alianza”, enfatizó el actual defensa central de The Strongest de Bolivia.

Asimismo, el uruguayo de 32 años calificó cómo se vería con la indumentario del club de Ate, no obstante, no cierra la opción de llegar al cuadro que es dirigido por Gregorio Pérez.

“No me vería con la camiseta de la 'U'... uff, qué feo, pero bueno nunca se sabe, yo deseo con todo mi corazón que no”, sentenció el campeón con Alianza Lima del torneo local el 2017 y subcampeón el 2018 y 2019.