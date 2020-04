Hasta hace una semana se iba a llevar a cabo el UFC 249, sin embargo, debido a la expansión del coronavirus, decidieron cancelar el evento. Desde entonces se han estado preguntando cuál sería la mejor manera para llevar a cabo todos los combates.

Bajo ese contexto, la presidente de la UFC, Dana White, habló sobre el proyecto ‘Fight Island’. ¿Qué significa esto? Tendrán una isla a su disposición para poder realizar todos los eventos de artes marciales mixtas. Esta idea ha encantado a todos los luchadores y luchadoras, entre ellas, a la campeona de peso mosca Valentina Shevchenko.

“Desde el primer momento que escuché sobre eso, me pareció una gran idea. Definitivamente estaría allí”, declaró la popular ‘Bullet’ en una entrevista para el medio MMA Fighting. “Quiero pelear, pasar mi tiempo y vivir en ese lugar”, añadió Valentina.

La campeona de peso mosca habló también sobre la posibilidad de entrenar en la isla. "Me gusta hacer mis campamentos de entrenamiento en sitios que tengan el clima adecuado. Si tengo que pelear en una isla, ¿por qué no puedo entrenar allí? Incluso, luego de la pelea, me gustaría quedarme un poco más de tiempo para recuperarme. Sería genial”.

Por el momento, Valentina Shevchenko se encuentra recuperándose de una lesión que sufrió en febrero pasado, por ese motivo no estará frente a Joanne Calderwood en el UFC 251. Se estima que podría estar apta en finales de agosto, siempre y cuando se haya superado el coronavirus. “Si hay la posibilidad de que se lleve a cabo en la isla, estaría más que feliz”, finalizó.