Reimond Manco sigue demostrando su lado más humano durante esta cuarentena a causa del coronavirus. El futbolista de Deportivo Binacional ha iniciado una campaña para que la gente ayude a los más vulnerables.

Manco confesó en entrevista con Jesús Arias que no le interesa si le dicen ‘figuretti’ o no. “Que me digan 10.000 veces figuretti, pero que me den dos kilos de arroz no importa, con eso yo puedo ayudar a la gente”, señaló el exjugador de la selección peruana.

El volante nacional aseguró que lleva cerca de 12 años haciendo labores sociales en época de navidad. Reimond Manco ha llevado juguetes y chocolatada a Lurín y Pachacamac. “Eso no se publica porque no me gusta lucrar con la necesidad de nadie. En este caso si lo he hecho público porque necesito que los demás se sumen”, agregó.

Reimond Manco invitó a sus seguidores a que se sumen a esta campaña porque hay personas vulnerables que no pueden pasar hambre y no tienen cómo alimentarse. “Si lo pueden hacer, háganlo. Yo puedo aguantar 15 días más de cuarentena, ¿pero la gente que tiene hijos pequeños?", preguntó ‘Rei’.

"Uno grande aguanta hambre, pero los niños pequeños no. En estos momentos a uno le gustaría poder dar más pero ya no depende de uno, depende de las empresas privadas. Este virus no va a durar toda la vida, lo que uno puede dar de corazón siempre va ser bien recibido”, concluyó al respecto Reimond Manco.