El día que Roberto Carlos elogió a Juan Manuel Vargas: “Podría ser mi sucesor”

En noviembre del 2009, en una época donde el Perú tenía muy pocos jugadores en el extranjero, Juan Manuel Vargas se destacaba en la Fiorentina de Italia y eso le permitió recibir elogios de futbolistas con una gran trayectoria, como fue el caso de una de las leyendas del Real Madrid: Roberto Carlos.

El campeón del mundo con la selección brasileña, que en ese entonces jugaba en el Fenerbahçe de Turquía, señaló que el ‘Loco’ tenía "mucha fuerza” y tranquilamente podía jugar en el Real Madrid, además de ser su “sucesor”.

“¿Por qué no? ¡Claro que podría ser mi sucesor! Si él consigue lo que yo he conquistado en el Madrid, podría igualarme”, manifestó Roberto Carlos en una entrevista que le hizo el diario Perú21, resaltando que “cualquiera no podría jugar” en uno de los clubes más importantes del mundo.

“Es un jugador muy regular, que siempre viene de atrás para adelante. Se trata de un futbolista completo, y sería perfecto para el Madrid. Yo veo que Vargas tiene mucha calidad y es rápido, condiciones que se necesitan para jugar en un equipo como el Real Madrid”, agregó el exfutbolista de 47 años.

Roberto Carlos elogió hace 11 años a Juan Manuel Vargas.

En ese tiempo, el tres veces campeón de Champions League también le recomendó al exjugador de Universitario de Deportes “anotar más goles” para mejorar su presencia en los campos de juego, aunque también dijo que sabe que “hace muchos pases de gol”.

Roberto Carlos también reconoció que existió similitud entre los potentes disparos suyos y los del Juan Manuel Vargas. “Creo que tiene un remate fuerte que podría serle de mucha utilidad al Real Madrid, pues su fútbol es muy bueno”, finalizó el dos veces campeón de Copa América.