Juan Mata sobre Eden Hazard: “Podía ganar partidos él solo”

Real Madrid gastó 100 millones de euros para tener a Eden Hazard. El belga llegó a España para ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, pero hasta el momento no ha podido ni acercarse al nivel del portugués. El tiempo pasa y muchos hinchas le pierden fe al ‘Duque’, sin embargo, Juan Mata lo apoya.

El volante español, con quien Eden Hazard estuvo en el Chelsea, mostró todo su apoyo al ‘Duque’. Juan Mata habló con la prensa inglesa y reveló que le encantaba jugar con y contra él. “Para mí, durante muchos años, fue el mejor futbolista de la Premier League”, aseguró el exjugador de Real Madrid.

El español hizo énfasis en las lesiones que ha sufrido Eden Hazard en los últimos meses en el Real Madrid. "Estoy seguro de que mostrará su nivel real cuando esté en condiciones de hacerlo y no esté lesionado. No ha tenido suerte en esto”, agregó.

"Podía ganar partidos él solo. Yo entrenaba con él y sé lo bueno que puede llegar a ser”, afirmó Juan Mata sobre Eden Hazard. El español se encuentra actualmente en el Manchester United, no obstante, ha perdido protagonizo en la plantilla ‘red’.

Juan Mata confesó que no es fácil ser suplente y tampoco para el entrenador tomar esa decisión. “Te sientes feliz cuando juegas mucho y eres importante para el equipo. Eso te ayuda a rendir mejor. Cuando te quedas fuera, te enfrentas a dos desafíos: hacer frente a la situación, no rendirte, y estar listo para jugar siempre. Cuando no eres la primera opción, no siempre es fácil”, explicó el exvolante del Real Madrid.