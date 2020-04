El piloto norteamericano Kyle Larson fue despedido por su equipo, Chip Ganassi Racing, tras lanzar un insulto racista durante la transmisión en vivo de una carrera virtual. Larson estaba llamado a ser uno de los mejores pilotos de la NASCAR, pues venía demostrando grandes actuaciones en las últimas campañas.

Todos sus patrocinadores decidieron romper vínculos con el piloto de 27 años tras el desafortunado comentario. Larson, quien iba a disputar su séptima temporada en la máxima categoría con Ganassi Racing, tenía como sponsors a McDonald’s y la entidad bancaria Credit One Bank. Ambas empresas pusieron fin a la relación profesional con él.

“Después de mucha consideración, Chip Ganassi Racing ha determinado que terminará su relación con el piloto Kyle Larson. Como dijimos antes, los comentarios que hizo Kyle fueron ofensivos e inaceptables, especialmente dados los valores de nuestra organización. A medida que continuamos evaluando la situación con todas las partes relevantes, se hizo evidente que este era el único curso de acción apropiado para tomar “, publicó la escudería en un comunicado oficial.

Todo este revuelo se originó el pasado domingo 12 de abril, en la noche, cuando Larson competía en una de las carreras virtuales que los pilotos vienen disputando por la cuarentena tras la pandemia de coronavirus. Kyle habría perdido la comunicación de sus auriculares con su ‘spotter’. Fue ahí cuando le consultó "¿me puedes escuchar?, y, acto seguido, profirió el insulto racista que va en contra de la comunidad afroamericana.

Ganassi lo suspendió sin honorarios el lunes y posteriormente fue suspendido indefinidamente por la NASCAR, que también le ordenó a Larson, de ascendencia japonesa, que debía completar un curso de sensibilización. Kyle Larson dio el salto a la National Association for Stock Car Auto Racing como parte de sus iniciativas de diversidad racial. Es el único piloto con raíces japonesas que ha conseguido ganar una carrera de NASCAR.

Finalmente, el piloto manifestó su tristeza por dicho acto. “Solo quiero decir que lo siento. Anoche cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería decirse. No hay excusa para eso. No me criaron de esa manera. Es algo horrible. Digo. Siento mucha pena por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad de raza negra. Entiendo que el daño es probablemente irreparable y lo reconozco. Pero solo quiero dejarle saber a todos cuánto lo siento”, publicó en su cuenta de Twitter.