La fama mundial que ha ganado Benjamin Aidoo y sus Dancing Pallbearers es innegable. Los videos de estos sepultureros de Ghana han dado la vuelta al mundo y, en las últimas horas, el protagonista del meme viral del momento en redes sociales ha revelado que le encanta el fútbol y es fan de Lionel Messi.

El programa Que Thi Jugues de RAC1 ha logrado entrevistar a Benjamin Aidoo, líder y fundador de la mencionada agrupación. En la conversación, el africano dejó en claro que el fútbol es su deporte favorito y que admira a la estrella del FC Barcelona.

PUEDES VER Lionel Messi resalta la labor heroica de los médicos que batallan contra el coronavirus

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Su manera de jugar, los goles que marca. No es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", expresó.

“Soy aficionado del Barcelona, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barcelona no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado muchos títulos que sin él no habría ganado y no habría mejorado como lo ha hecho en los últimos años”, agregó.

Por otro lado, el ghanés también valoró el trabajo que realiza Josep María Bartomeu en la escuadra ‘azulgrana’.

“Creo que ha contribuido a hacer del Barcelona un gran equipo, dominador de La Liga y otras competiciones. Creo que es buen presidente, de verdad lo creo. Él ha hecho grande al Barça por encima de otros equipos”, indicó.