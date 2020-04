Liga 1: ¿La suspensión perfecta se aplicará en el fútbol peruano?

La realidad que atraviesan los clubes profesionales ante la suspensión de la Liga 1, por el brote de coronavirus, podría llevar a las instituciones a buscar medidas para reducir el presupuesto establecido para este año. Aún no se sabe a ciencia cierta cuándo se retomarán las labores en nuestro país, es por ello que el Gobierno estableció que las empresas podrán usar la modalidad de suspensión perfecta. ¿Esta podría emplearse en el fútbol?.

Dicha medida consta en darle licencia sin derecho de goce a sus trabajadores por 90 días. Aquellas personas podrán retirar una parte de la Compensación por el Tiempo de Servicios (CTS) y del fondo de pensiones en las AFP. Fue el asesor legal de la Agremiación, Jhonny Baldovino, quien se pronunció sobre si esto podría aplicarse en los clubes.

“La suspensión perfecta se podría aplicar al fútbol, pero se tienen que cumplir con unos requisitos que en estos momentos los clubes no cumplen porque los jugadores están haciendo trabajos remotos, haciendo trabajos físicos dos horas diarias y ha venido funcionando bien. Además, la empresa no tiene que percibir ingresos y en este momento los clubes sí tienen ingresos porque los derechos de televisión se los están pagando”, señaló.

Baldovino también se refirió al caso Deportivo Coopsol, equipo que juega la Liga 2, pues como se sabe el presidente de dicho institución, Freddy Ames, envió un comunicado al plantel despidiéndolos.

“Sabemos que las empresas de Freddy Ames solventan económicamente a los equipos y sus empresas están paralizadas, eso no lo podemos negar. Él mandó una comunicación a los jugadores despidiéndolos y argumentando que no se iba a jugar la Liga 2 cuando eso no está determinado. Es más probable que se juegue a que no se juegue. Los chicos tienen que decidir si demandan o no, pero ninguno tiene la copia de su contrato porque en Segunda no hay la obligación de registrar contratos”, explicó.