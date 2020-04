Baldovino: “La FPF propuso un recorte de sueldo para los jugadores”

El propagación del coronavirus afecta económicamente al mundo del deporte y el fútbol peruano no es la excepción, pues los clubes profesionales tienen problemas para cumplir con el pago de las planillas ante la suspensión del torneo. Muchos de ellos aún no cumplen con pagar a los jugadores el mes de marzo.

El asesor legal de la Agremiación, Jhonny Baldovino, confirmó que dicho ente mantuvo una reunión por videollamada con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el fin de buscar la mejor solución al difícil momento que afrontan las instituciones, aunque reconoció que muchos de ellos arrastran problemas económicos desde antes del brote de la COVID-19.

“Entiendo que la Federación como ente rector quiere ocuparse de todos los temas que involucran a sus asociados pero antes de conversar con Lozano, el viernes tuvimos una videoconferencia con los capitanes de los 20 equipos. Ahí coordinamos la posición gremial de todos los futbolistas. Es cierto que la Federación planteó un recorte y nosotros planteamos un aplazamiento, no hubo un acuerdo y se decidió seguir conversando sobre esos temas”, señaló.

Baldovino confirmó y dio detalles de la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol, la misma que establecía recortar el sueldo de los jugadores que integren los 20 clubes de la Liga 1. Medida que no fue aceptada.

“En la reunión con los capitanes todos coincidieron en que no había ningún problema de hacer un sacrificio en estos meses siempre que se les reembolse a futuro. Eso es aplazamiento lo que es distinto a un recorte porque no todos tienen la misma realidad. A algunos si les recortan no les va a afectar pero más del 30 por ciento de los jugadores gana entre 900 y 2000 soles, a esos chicos, que en muchos casos son cabezas de familia, sí les afecta. No todos tienen el respaldo económico de Messi, o el caso de Farfán o Carrillo”, agregó.

Cabe indicar, que existen clubes que han decidido hacer un descuento a los sueldos, el mismo que será reembolsado más adelante. Baldovino dio detalles al respecto y señaló que existen clubes que afrontan grandes problemas económicos.

"Muchos clubes, de manera acertada, están poniendo límites, por ejemplo los que ganan menos de 3000 soles van a cobrar el 100 por ciento de su sueldo y los que ganan más recibirán un descuento que luego les reembolsarán. La condición que pusimos es que el club que alega problemas económicos lo tiene que demostrar y además hay clubes que tienen estos problemas desde enero o el año pasado, no tiene que ver con el coronavirus. En marzo no hay justificación para dejar de pagar y casi todos han cumplido y ahora en abril ya tienen problemas económicos pero muchos de los casos no son por el coronavirus. Hay clubes que han adelantado demasiadas facturas de la televisión", explicó.

Y agregó: “Nosotros entendemos el caso de Llacuabamba, pues sus principales ingresos vienen de la actividad minera que está suspendida y no tiene derechos de televisión, entonces ahí sí podemos llegar a un acuerdo con el presidente, con quien ya hemos conversado. Pero hay casos de clubes que en febrero se les vencieron cuotas y no pagaron, ahí no había coronavirus, es el caso del Boys, que tiene cuotas vencidas de febrero. Entonces son 20 realidades distintas y hay que analizar”.