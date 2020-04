Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son tendencia en las redes sociales gracias al en vivo que realizaron vía Instagram. Los jugadores de la selección peruana han generado diversas reacciones por todas las anécdotas contadas, entre ellas ha resaltado una de ‘Jeffry’ donde habla de su padre.

La broma de Jefferson Farfán se dio cuando Paolo Guerrero contó que tenía ganas de regresar a Perú. El ‘Depredador’ tenía la intención de cruzar la frontera manejando su automóvil, algo que extrañó a ‘La Foquita’.

“Me imaginé viendo el paisaje, compare, conociendo un poco las ciudades. De ahí me acordé que las fronteras están cerradas”, inició Paolo Guerrero, mientras Jefferson Farfán lo veía incrédulo de lo que decía.

‘La Foquita’ le preguntó a Guerrero quién manejaría el auto, por lo que el ‘Depredador’ asumió que pensaba hacerlo él mismo. “¿La hubieras hecho?", replicó Farfán. El goleador de la selección peruana reveló que sí pensaba hacerlo y que incluso vio un nuevo mapa por la interoceánica.

"Tendría que irme por San Paulo y todas esas ciudades, hasta llegar a Manaos y entrar por Cusco, ¿Entiendes?”, comentó Guerrero lo que causó la risa de Farfán, quien solo atinó a decir “mi compare’ se ha metido su... (risas)”.

Paolo Guerrero le confesó también a Jefferson Farfán que quería hacer el viaje porque extrañaba y quería ver a sus papás. "Obviamente, ¿Y tú crees que yo no? Yo quiero ver a mi viejo, a ese negro no sé a dónde lo voy a ir a buscar... no lo veo hace 35 años”, replicó ‘La Foquita’ desatando la risa del ‘Depredador’.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en Alianza Lima y la selección peruana

La amistad de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero nació en las divisiones menores de Alianza Lima, pasó por las carpetas del colegio y todas las categorías de la selección peruana hasta convertirse en figuras del fútbol mundial.