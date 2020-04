Copa Perú en suspenso por el brote del coronavirus

El fútbol mundial continúa detenido a causa de la pandemia por el coronavirus. Las ligas internacionales y el torneo peruano profesional aún no tienen fecha de reinicio, pero no serían las únicas afectadas por la COVID-19, ya que todo hace indicar que la Copa Perú no se jugaría este año.

“Creemos que en el presente año, en tanto no tengamos la viabilidad por parte del Estado para realizar las competencias deportivas a nivel de todo el territorio nacional y sobre todo la Copa Perú, que reúne bastante personas como hinchas y deportistas, será difícil afrontar la competencia futbolística”, señaló el presidente de la Comisión de Fútbol Aficionado, Luis Duarte a Ovación.

Duarte también dio a conocer las medidas que se tomarán inmediatamente con en el denominado ‘fútbol macho’. “Estamos suspendiendo la Copa Perú hasta que el Gobierno nos pueda abrir luces de esperanza en todo el trabajo que viene realizando en la Emergencia nacional", confirmó.

Jugar a puertas cerradas no sería una alternativa, pues para el director dicha medida también pondría en peligro la salud de quienes están involucrados en la organización del torneo que lleva mucha gente a los estadios.

“Así lo hagamos a puertas cerradas, las personas que organizan, controlan y todo el personal van a estar en riesgo de contagiarse como se viene produciendo constantemente. Creemos que este año, lamentablemente no se va a poder llevar las actividades deportivas del sistema del campeonato. Hemos propuesto jugar a puertas cerradas, pero de qué vale si todavía no se tiene orden de movilidad para hacer actividades deportivas”, dijo.

El mandamás de la Comisión de Fútbol Aficionado manifestó que se mantiene en constante comunicación el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

“No podemos trabajar si no tenemos la venia del Gobierno, porque nos encontramos en emergencia. Conversé con Lozano, pero no podemos tener el visto bueno de la FPF mientras el Estado no te da la libertad de hacer las actividades, está prohibido. Mientras haya inmovilización social es imposible hacer una actividad y eso lamentablemente debemos comprender”, finalizó.