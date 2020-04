Germán Alemanno: “El que tiene plata sale a la calle porque cree que es inmune y el que no, porque tiene necesidad"

Germán Alemanno se pudo haber alejado de las canchas del fútbol, pero no piensa abandonar del todo a este deporte. Pasó de romper redes y anotar espectaculares goles a ser representante de futbolistas. Con Globallsports maneja desde juveniles hasta jugadores profesionales, como el caso de Juan Diego Gutiérrez y Gerson Barreto.

Dice que perdió las ganas de entrenar todos los días, pero aún se mantiene en forma. Su rutina consiste en tomar mate, hacer jugar a sus pequeños, ver Netflix y tratar de no aburrirse. Cree que las medidas que tomó Vizcarra fueron buenas y le ‘pegó’, fiel a su estilo, a las personas que siguen saliendo pese a la cuarentena. El exgoleador de San Martín, Vallejo y Universitario conversó en exclusiva con La República.

¿Cómo estás, cómo llevas esta cuarentena?

Bien, bien, con los chicos jugando mucho, con la familia. Lo primordial es que ellos no se aburran porque se vuelven locos, así que vemos Netflix. Uno trata de trabajar con los pendientes, pero, bueno, ahí vamos.

¿Te mantienes en actividad física?

Perdí esas ganas de entrenar todos los días, pero hago un poco de ejercicio, tengo mis barras también. Aunque soy de contextura flaca, por suerte eso no me modifica, es genética, le tengo que agradecer eso a mi padre. Pero eso sí, tomo bastante mate.

Tomas mate todos los días..

Sí, desde que despierto cuento las horas para tomar mate de lo aburrido que estamos.

¿Tus hijos están llevando clases a distancia?

No, tienen 3 y 5 años y la verdad que no me llaman la atención, no creo que sea un medio para brindar clases. No comparto las clases a distancia, no me gustan las clases virtuales. ¿Sabes lo que es tener sentado a un pequeño en una computadora tanto tiempo? No lo aguanta.

¿Qué opinas de Vizcarra?

Venía notable, 10 de 10 puntos, pero con estos temas, sobre todo la ley de suspensión perfecta de labores. Es una locura, que no te boten, okey, pero se tienen que hacer cargo. Es una forma de decirte “mira que no te vamos a pagar” y cuando no, la ley me ampara que te suspendo 90 días. No me gusta meterme en política pero, por lo que veo, me parece que no están informando bien las cosas.

¿Qué opinas de la gente que se burla de estas medidas?

Son burros. No es tema de clase social porque esto sucede en todos los distritos. El que tiene plata está en la calle porque cree que es inmune al virus y el que no tiene, sale porque tiene que salir. Hay mucha ignorancia y no ayudamos, siempre quieren darle vuelta a las normas.

Yo tengo jugadores que viven en Miraflores y me dicen que ayer era un día común y corriente, luego me mandan una foto del mercado de Huáscar donde hacen lo mismo, la gente igual sigue saliendo.

Eres representante de futbolistas, ¿como así tomaste este rumbo?

Lo más fácil es ser un entrenador, agarras un colegio o una academia. Yo creo que las academias no le hacen bien al fútbol peruano porque estamos pagando por un profesor que no sabe si te capacita bien, no compiten de verdad, lo hacen por diversión. En Argentina competimos desde los 4 años y jugamos contra otros clubes.

Yo veo que son un negocio, entonces dije no. Quiero ayudar a los chicos a mejorar, mi meta es esa. Empezar a agarrar jóvenes, potenciarlos y llevarlos a clubes que trabajan bien, pero llegan muy grandes. Acá, de la academia van a los clubes grandes, vi ese proceso y dije no es lo mío.

Los representantes están mal vistos, así que yo quiero cambiar esa perspectiva de que no ganen más plata que el jugador. Lo que yo quiero es que se destaque más por la gestión que hacemos. El mérito de un representante es que un futbolista que no está bien, pulirlo y que llegue. El buen representante es el que tiene capacidad de gestión, no el que tiene bastantes jugadores y espera a que lo llamen.

Tienes bastantes jóvenes...

Primero arrancamos con profesionales y luego juveniles, en Argentina, tenemos sub-17, sub-18; en Perú, estamos creciendo bien.

Juan Diego Gutiérrez es tu representando, ¿qué otros futbolistas están contigo?

Sí, está en Bolivia y justo quería regresar, pero lo agarró el tema del coronavirus. Gerson Barreto en Universitario y Álvaro Ampuero en Azerbaijan. Arqueros de cada sub-23, estamos creciendo bien de a poquitos.

En primera división de Perú jugaste por tres clubes, ¿con cuál te identificas más?

Los tres equipos me marcaron de una manera hermosa. En San Martín llegué, me abrieron las puertas de Perú y salimos campeones; en Vallejo salí segundo goleador del torneo; y en Universitario, que es el equipo más grande, es impagable, es diferente. Es muy lindo jugar.

En San Martín jugaste con Vitti y Arriola, formaron un tridente poderoso...

Era una máquina ese equipo y metimos cien goles. Vitti te hacía las cosas fáciles, además yo con Pablo tenía una amistad; cuando la tienes fuera de la cancha, dentro se potencia. En ese equipo todos éramos amigos.

Con el ‘Maño’ Ruiz de entrenador...

Lo más grande del mundo. Un genio. Un viejo ‘zorro’ como le dicen.

El partido que más recuerdas con San Martin y Universitario

Con San Martin hubo dos partidos: la final contra León de Huánuco allá y otro contra Deportivo Quito, donde marqué una ‘chalaca’; con la 'U’, contra Deportivo Anzóategui por la Copa Sudamericana. Le metimos un baile, hermoso.

¿Qué tal la sensación de jugar un clásico con la 'U'?

Lindo, muy lindo. He tenido la suerte de jugar clásicos en otros países y son espectaculares. Está a la altura de cualquier clásico del mundo. Eso sí, en Argentina, el clásico entre Rosario y Newell’s Old Boys no se compara con nada del mundo. Es el más bravo de todos.

¿El mejor DT que tuviste?

Aníbal ‘Maño’ Ruiz.

¿El mejor futbolista peruano que viste?

Christian Cueva.

Una anécdota del ‘Maño’

En un partido, yo había pateado a cualquier lado, me empujaron y entró la bola. Parecía que era un golazo, pero la metí cayendo. Al otro día volvemos y llevo al ‘Maño’ a su casa, en Miraflores, cuando nos paran y en un grifo me dicen: “Germán, qué golazo metiste” y Aníbal me dice: “A mi no me mientas, le quisiste pegar a Pedro y le tiraste a Juan”. Era un genio.