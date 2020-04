El pasado domingo por la noche, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero realizaron una transmisión en vivo por Instagram, donde comentaron anécdotas de las divisiones menores de Alianza Lima, entre otras cosas. Cuando hablaron sobre jugadores que admiraron, la ‘Foquita’ soltó el nombre de Javier Lovera.

Pocos hinchas recuerdan el nombre de este futbolista zurdo, quien brillaba en la categoría 82 de Alianza Lima. Pese a que tenía todas las condiciones para brillar, Javier Lovera no llegó a debutar con el equipo principal de La Victoria. Dos décadas después, la cuenta Alianza History de Twitter se contactó con el jugador, quien dio su versión de los hechos.

“Javier Lovera era un crack. Me quedaba a ver sus partidos y la rompía. Era un zurdo que hacía unos golazos de media cancha, se sentaba en la pelota”, recordó Jefferson Farfán en Instagram. Hijo de Javier Lovera Asín y primo de Jorge ‘Loverita’ Ramírez, destacaba en las menores de Alianza Lima, categoría 82.

Era una de las figuras de ese equipo, en donde resaltaban los nombres de George Forsyth, Guillermo Guizasola, Walter Vílchez, Kohji Aparicio, entre otros. Jugó el desaparecido Torneo Internacional Copa Centenario ante Universidad Católica e incluso le anotó un gol al Ajax de Holanda, en semifinales del mismo campeonato.

Tras disputar varios partidos en Europa, despertó el interés del Villarreal, sin embargo, el club no quiso soltarlo. Hoy, con 37 años encima y retirado completamente del fútbol, Lovera cuenta su verdad: “Siento alegría y emoción de que Jefferson me reconozca y recuerde de esa forma. Mi familia se sintió contenta de que diga que era mi hincha. Recuerdo grandes partidos entre mi categoría, la 82, y la de él, la 84. Siempre nos veíamos jugar”.

“En 2001 pasé a Bella Esperanza (8 goles) y llegué a jugar con el primer equipo de Alianza Lima. Recuerdo que me tocó patear un tiro libre frente a Roverano. El tío Jayo se acercó y me dijo: ‘Loverita, pégale como tú sabes’. ¡Y fue gol!", añadió Javier Lovera.

Tras marcarle a Roverano, la gente aclamaba su nombre, sin embargo, tuvo un problema con un dirigente que no quiso subirle el sueldo para pasar de reserva a primera. Ante este hecho, se fue a Wanka en 2002, donde debutó. Tras esto, jugó en diversos clubes como Alcides Vigo, La Peña Sporting, Sport Áncash, Atlético Minero, Unión Huaral e Hijos de Acosvinchos.

Javier Lovera no pudo debutar en Alianza Lima, por lo que le dejó un consejo a los más jóvenes: Tuve oportunidades en el fútbol, pero no las aproveché. Si tuviese que dar un consejo, es que si se quieren dedicar al fútbol, háganlo con sacrificio y humildad. Yo lo veía como un juego y no como mi futuro".